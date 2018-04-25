Барнаульские журналисты сразятся в кулинарном баттле

Кулинарный баттл сегодня, 25 апреля, пройдет в Алтайской академии гостеприимства в рамках четвертого конкурса "Журналист меняет профессию". Это своеобразный экзамен для будущих поваров третьего разряда, которыми пожелали стать барнаульские журналисты.

"Каждый из нас будет готовить по одному блюду на свой вкус. Так, полюбившийся мне преподаватель академии Надежда Борискина оценит вкус и эстетику бифштекса с яйцом, сырников, стейка из лосося и многого другого, — поделилась своими впечатлениями к завершению обучения Елена Агеенко. — Прослушав теоретический курс в течение трех месяцев, мы успели и немного "набить" руку на самых разнообразных рецептах. Интересно, что журналисты зачастую готовили не хуже нынешних работников общепитов. Понятно, что у нас бывали сюрпризы с незнакомыми блюдами. У кого-то не поднялась драчена (блюдо русской кухни а-ля запеканка — прим. ред.), подгорела рыба "Орли", не совсем аутентичными получались сациви из курицы и кисло-сладкий соус для тушёной говядины. Мне лично было очень интересно, открылось второе дыхание и захотелось дальше учиться кулинарным изощрениям, грамотной подаче блюд, да и более высокому уровню приготовления того же борща или котлет. Теперь я планирую побывать на мастер-классах опытных шеф-поваров, а также мне очень любопытно заглянуть на кухню кафе и ресторанов, где рождаются кулинарные шедевры. Во что выльется моя новая страсть, покажет время".

На практических занятиях журналисты готовили закуски, супы, мясные, рыбные, творожные, овощные блюда.

"Лично меня впечатлили блюда из рыбы, — продолжает Елена. — Суть в том, что мы использовали за основу мороженый минтай, на который едва ли взглянешь в магазине, а на выходе получились сочные котлеты или та же хрустящая рыба в тесте. Интересно, что в котлеты к тому же по рецепту входит капуста. Я вообще не была уверена, что подобное можно есть. В итоге мои котлетки "ушли" на ура. А ведь при соблюдении технологии рецепт прост и каждому по плечу. Еще я утвердилась во мнении, что изюминку блюду добавляет качественный соус. Ведь то же жареное или тушёное мясо заиграет красками в сочетании с "подливкой". И как раз приготовление соусов — это высший пилотаж, ведь нужно опытным путем прочувствовать сочетание ингредиентов и грамотно их приготовить. В повседневном быту они часто заменяются теми же кетчупами из супермаркета, содержащими половину таблицы Менделеева".

Напомним, конкурс "Журналист меняет профессию" организован в 2015 году "Крафт-клубом М2", министерством образования и науки Алтайского края, ООО "Барнаул-Спецодежда" при поддержке департамента администрации губернатора и правительства региона по информационной политике с целью популяризации рабочих специальностей. В конкурсе принимают участие журналисты СМИ Алтайского края.

Рецепт от журналиста-повара Елены Агеенко:

Рыбные котлеты с капустой и морковью

Вам понадобится судак, тихоокеанский хек или минтай.

Состав блюда массой нетто:

Минтай — 62 г.

Капуста — 20 г.

Морковь — 15 г.

Лук — 10 г.

Масло растительное — 5 г.

Сыр — 10 г.

Майонез — 25 г.

Рыбу разделывают на филе с кожей (без костей), припускают на воде или растительном масле, охлаждают, мелко нарезают. Подготовленную белокочанную капусту и морковь шинкуют соломкой, лук — полукольцами. Затем морковь и лук обжаривают на растительном масле до золотистого оттенка.

Подготовленные овощи и рыбу соединяют, солят, перчат, добавляют 1/2 нормы тертого сыра и майонеза. Тщательно перемешивают. Далее формируются котлеты продолговатой формы, которые укладываются на сковороду или противень и заливаются оставшимся майонезом и посыпают сыром, а затем запекают до готовности.