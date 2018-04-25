Среда, 25 Апрель, 11:31

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы примете участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 61,66
€ 75,21
556193
17°
Обь
353см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2018Дорожный ремонт - 2018Марафон Победы
Новости

Барнаульские журналисты сразятся в кулинарном баттле

, ИА "Амител"
Состязание начинающих поваров пройдет в рамках конкурса "Журналист меняет профессию"

Кулинарный баттл сегодня, 25 апреля, пройдет в Алтайской академии гостеприимства в рамках четвертого конкурса "Журналист меняет профессию". Это своеобразный экзамен для будущих поваров третьего разряда, которыми пожелали стать барнаульские журналисты. 

"Каждый из нас будет готовить по одному блюду на свой вкус. Так, полюбившийся мне преподаватель академии Надежда Борискина оценит вкус и эстетику бифштекса с яйцом, сырников, стейка из лосося и многого другого, — поделилась своими впечатлениями к завершению обучения Елена Агеенко. — Прослушав теоретический курс в течение трех месяцев, мы успели и немного "набить" руку на самых разнообразных рецептах. Интересно, что журналисты зачастую готовили не хуже нынешних работников общепитов. Понятно, что у нас бывали сюрпризы с незнакомыми блюдами. У кого-то не поднялась драчена (блюдо русской кухни а-ля запеканка — прим. ред.), подгорела рыба "Орли", не совсем аутентичными получались  сациви из курицы и кисло-сладкий соус для тушёной говядины. Мне лично было очень интересно, открылось второе дыхание и захотелось дальше учиться кулинарным изощрениям, грамотной подаче блюд, да и более высокому уровню приготовления того же борща или котлет. Теперь я планирую побывать на мастер-классах опытных шеф-поваров, а также мне очень любопытно заглянуть на кухню кафе и ресторанов, где рождаются кулинарные шедевры. Во что выльется моя новая страсть, покажет время".

На практических занятиях журналисты готовили закуски, супы, мясные, рыбные, творожные, овощные блюда.

"Лично меня впечатлили блюда из рыбы, — продолжает Елена. — Суть в том, что мы  использовали за основу мороженый минтай, на который едва ли взглянешь в магазине, а на выходе получились сочные котлеты или та же хрустящая рыба в тесте. Интересно, что в котлеты к тому же по рецепту входит капуста. Я вообще не была уверена, что подобное можно есть. В итоге мои котлетки "ушли" на ура. А ведь при соблюдении технологии рецепт прост и каждому по плечу. Еще я утвердилась во мнении, что изюминку блюду добавляет качественный соус. Ведь то же жареное или тушёное мясо заиграет красками в сочетании с "подливкой". И как раз приготовление соусов — это высший пилотаж, ведь нужно опытным путем прочувствовать сочетание ингредиентов и грамотно их приготовить. В повседневном быту они часто заменяются теми же кетчупами из супермаркета, содержащими половину таблицы Менделеева".  

Напомним, конкурс "Журналист меняет профессию" организован в 2015 году "Крафт-клубом М2", министерством образования и науки Алтайского края, ООО "Барнаул-Спецодежда" при поддержке департамента администрации губернатора и правительства региона по информационной политике с целью популяризации рабочих специальностей. В конкурсе принимают участие журналисты СМИ Алтайского края.

Рецепт от журналиста-повара Елены Агеенко:

Рыбные котлеты с капустой и морковью

Вам понадобится судак, тихоокеанский хек или минтай.  

Состав блюда массой нетто:

Минтай — 62 г.

Капуста — 20 г.

Морковь — 15 г.

Лук — 10 г.

Масло растительное — 5 г.

Сыр — 10 г.

Майонез — 25 г.

Рыбу разделывают на филе с кожей (без костей), припускают на воде или растительном масле, охлаждают, мелко нарезают. Подготовленную белокочанную капусту и морковь шинкуют соломкой, лук — полукольцами. Затем морковь и лук обжаривают на растительном масле до золотистого оттенка. 

Подготовленные овощи и рыбу соединяют, солят, перчат, добавляют 1/2 нормы тертого сыра и майонеза. Тщательно перемешивают. Далее формируются котлеты продолговатой формы, которые укладываются на сковороду или противень и заливаются оставшимся майонезом и посыпают сыром, а затем  запекают до готовности.

 


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

25.04.2018 11:18
Filin

батл - это бутылка. Ежели уж англицызмы включаете, то хоть узнайте, как они звучат

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
11:23
Лакомство для Поднебесной: Алтай отправил в Китай 125 тонн мороженого 1
11:12
"Бессмертный полк", салют и парад: как Барнаул отпразднует День Победы 1
11:04
Новый российский бомбардировщик планируют поднять в небо в августе 0
10:51
Провалившуюся в колодец лошадь спасли пожарные в Горном Алтае 1
10:44
Что изменится: ГИБДД хочет изменить правила сдачи экзамена на права 2
10:40
Барнаульские журналисты сразятся в кулинарном баттле 1
10:33
Депутат Рады заявил о необходимости "сохранить зависимость" РФ от Украины 0
10:30
Как студенту получить гарантии на престижную работу? Инфографика 23
10:22
Похитители бензина бросили "машину-жертву" в Барнауле и забыли шланг 0
10:14
Барнаулец съехал со съемной квартиры, украв холодильник и стиральную машину 2
10:03
Пожар в многоквартирном доме в Бийске тушили семь человек 0
10:00
История успеха: 80 лет Бийский рыбозавод держит марку 0
09:52
Светофор на перекрестке улиц Малахова - Сухэ-Батора отключили на три часа 0
09:34
600 кило санкционных окорочков из США пытались ввезти на Алтай 8
09:30
Выставка "АвтоТех/АвтоСиб-2018" состоится в Новосибирске в мае 0
09:27
СМИ раскрыли происхождение доходов самого богатого чиновника 8
09:16
Названы самые импортируемые в РФ иномарки 0
09:05
Мясоперерабатывающая промышленность региона ведет "охоту за головами" 1
09:00
О личном: как в Барнауле лечат деликатные женские проблемы 2
08:59
ОДН, долги и пени: задай вопрос гендиректору Горэлектросети
Вопросы принимаются по любой теме, которая касается деятельности БГЭС
08:58
Страны G7 назвали действия РФ в Сирии и на Украине неприемлемыми 2
08:41
Семибалльные пробки ждут барнаульцев утром 25 апреля 0
08:23
Минздрав назвал курилки в аэропорту противоречащими Конституции России 2
08:17
Единороссы обсудили в Рубцовске вопросы социальной сферы и ЖКХ 2
08:04
Новый этап 54-ФЗ: алтайские предприниматели переходят на онлайн-кассы 5
08:00
Сумасшедший профессор Николя приглашает на шоу в музее "Как-так?" 0
07:50
Ежедневник: главные события 25 апреля в России и мире 0
07:34
"Я один делаю больше, чем 40 депутатов": лучшие высказывания Жириновского 18
07:22
Уходящий частный сектор: где могут поставить новую высотку на Комсомольском 1
07:15
Если завтра пожар: почему жилые "высотки" в Барнауле не защищены от огня 10
07:03
Двухуровневую квартиру с камином продают в центре Барнаула за 12,5 млн руб. 3
06:48
Алтайские дорожники приступили к ремонту краевых дорог по "БКД" за 600 млн 0
06:32
Лицо фирмы: секретарши прошлого века 2
06:23
"Тояматоканава": студенты на Алтае выпустили приложение для улучшения дорог 5
06:14
В режиме бури: грозы и ураганный ветер ударят по Алтайскому краю 25 апреля 0
06:01
Цены на бензин в Алтайском крае растут уже месяц 7
05:53
Вожатых детских лагерей предлагают приравнять к шахтерам 0
04:56
Адвокат, защищавший Савченко и участниц Pussy Riot, лишен своего статуса 2
03:41
Дональд Трамп заявил, что хочет уйти из Сирии 6
02:39
Воспитанник приюта на Ставрополье пожаловался на истязания 0
01:43
Российские ученые открыли уникальное свойство стволовых клеток 0
00:37
Новосибирские ученые придумали принтер для граффити 0
23:52
Путин сменил посла России в Марокко 0
23:37
Правила ведения трудовых книжек хотят упростить в России 2
23:20
"Аскорбинка и марганцовочка": сенатор посоветовал россиянам, чем лечиться 17
22:53
"Газпром" рассказал про "Северный поток-3" 0
22:34
Сына Виктора Черномырдина признали банкротом 3
22:14
Верховный суд вышел на связь с космосом 0
21:48
Минобороны России показало новые бронемашины 0
21:37
Первоклассник умер на уроке физкультуры в курской школе 4

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.