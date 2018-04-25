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Новый российский бомбардировщик планируют поднять в небо в августе

, ИА "Амител"
Речь идет о бомбардировщике-ракетоносце Ту-22М3М

Фото: fishki.net

Казанский авиазавод собирается в августе 2018 года поднять в небо сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя предприятия.

"Мы намерены поднять Ту-22М3М в воздух в августе", — цитирует агентство его слова.

Подчеркивается, что бомбардировщик является новой модификацией самолета Ту-22М3, которая прошла глубокую модернизацию.

Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот.

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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