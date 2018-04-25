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Алтайский край продолжает наращивать объемы поставок мороженого в Китай — с начала года в Поднебесную из нашего региона было экспортировано 125 тонн лакомства.
По информации регионального управления Россельхознадзора, еще семь тонн алтайского мороженого было поставлено в Монголию. Экспорт осуществляет предприятие ОАО "ТД Русский холод".
Напомним, что за весь 2017 год в Китай и Монголию из Алтайского края было отправлено свыше 320 тонн мороженого.
"Каждая партия товара перед отправкой проходит досмотр инспекторами отдела пограничного ветеринарного контроля Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, документальный контроль и оформление ветеринарных сертификатов формы 5d", — добавляют в Россельхознадзоре.
Исходя из уже поставленных в Китай объемов мороженого, можно предполагать, что экспорт сладкого лакомства в 2018 году превысит прошлогодний показатель.
Комментарии
МОЛОДЦЫ а сколько леса вывозится то же надо бы отметить
125 тонн-это только лизнуть, для такого количества населения
В 2015 году годовой объем продажи китайского мороженного составил 5 млн тонн. А Россия поставила 307 тонн. Это 0,007 процентов от китайского объема. Семь тысячных процента!
Это все, что нужно знать о популярности российского мороженного в Китае
125 000 кг делим на 1 500 000 000 китайцев = 0,00008333333 кг мороженного на одно китайца. Да мы просто закормили их мороженым)) 0.09 грамм на одного человека. На 100 китайцев 9 грамм.))