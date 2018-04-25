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Согласно исследованиям аналитиков сервисов Combot, TGStat и Crosser Bot, за неделю со старта блокировки Telegram его активная аудитория в РФ уменьшилась на 3%. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на vc.ru.
При этом ежедневное количество новых записей в каналах на русском языке в этот период увеличилось на 6% - с 72,8 тысячи до 77,5 тысячи публикаций. С 8 по 22 апреля суммарный охват каналов увеличился на 15% — со 138,9 миллиона до 159,5 миллиона просмотров. Темп прироста подписчиков увеличился на 23% — со 178,4 тысячи 8 апреля до 219,1 тысячи 22 апреля.
Напомним, Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер из-за отказа его руководства предоставить ФСБ ключи шифрования переписки. Затем в черный список стали попадать миллионы адресов, которые могли использоваться для обхода блокировок. Множество попавших в черный список IP-адресов принадлежат сторонним сервисам.
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