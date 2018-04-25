Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула сообщили в социальных сетях об опасной работе крана, стоящего на стройплощадке в районе пересечения улиц Власихинская и Лазурная.
"Власихинская — Лазурная, опасная работа крана вне территории стройки. Аккуратнее!" - отметил автор заметки в паблике Barnaul 22. На фото с места событий видно, что стрела крана находится за пределами строительной площадки.
Между тем, как сообщается на сайте телеканала "Катунь 24", кран и вовсе упал.
"О пострадавших информации нет. Подробности уточняются", — отмечает издание.
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