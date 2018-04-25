Туроператор "Жемчужная река" объявил о переносе программы на Хайнань из ряда городов Сибири. Туры были сформированы на базе перелетов авиакомпании "Алроса". Соответствующее сообщение было разослано партнерам туроператора в Кемерово, Новокузнецк, Барнаул, Томск, Читу и Благовещенск.
Как сказано на портале profi.travel, выполнение программы было перенесено на 1 июня. По официальным данным, причиной переноса стало то, что перевозчику не удалось согласовать маршруты следования рейсов и организацию планового технического обслуживания воздушного судна в аэропорту Санья. Данные работы, по заверению туроператора, будут завершены по окончании периода майских праздников. "Жемчужная река" принесла извинения за доставленные неудобства и готова предоставить компенсацию за перенос рейса. Речь идет о снижении стоимости билета. Точная информация будет позднее размещена на сайте туроператора.
Напомним, рейсы из Барнаула были заявлены с периодичностью раз в неделю — по четвергам, начиная с 3 мая. Время в пути — 6,5 часов. Перелеты будут выполнять на Boeing 737-800 вместимостью 156 мест. В июне ценник на китайский остров может достигать 55 тысяч рублей на двоих за неделю.
Между тем ранее Барнаульский аэропорт убеждал, что никакого переноса сроков программы не предвидится, и первый рейс будет выполнен по расписанию — с 3 мая. Более того, на первые несколько чартеров билеты были распроданы почти полностью. Впрочем, в аэропорту уточняли, что если клиент всерьез опасается того, что отпуск будет сорван, то можно застраховаться от невылета.
Комментарии
сразу было ясно, что будут кидать народ...
Особенно цинично выглядит комментарий Аэропорта. Страховка от невылета не действует в случае приостановки деятельности туроператора. Такую малость "специалисты" из агентства Аэропорт должны знать. Эта страховка поможет только в случае экстренной госпитализации, повестки в суд и порчи личного имущества (пожар и пр.). Все.
"Что касаемо Жемчужной реки" (С) - "туроператор" уже 8 (восемь) месяцев успешно собирает деньги. НИ ОДНОГО туриста никуда отправлено не было, но туры до сих пор реализуются безответственными агентами.
Схема "бизнеса" такая: входим в город - заявляем программу - собираем деньги - переносим вылеты - отменяем вылеты - уходим из города - частично возвращаем деньги (не всем и по суду, крайне редко по заявлению агента. Большая часть "купившихся" до сих пор не получила свои деньги. Некоторые ждут с ноября 2017г).
Странно видеть рекламу мошенников здесь, на уважаемом ресурсе.
а кто из "приличных" агенств продает туры по "Ж.Р."? по моему все уже наслышаны...
Продают. Банк горящих Туров вроде, еще несколько.
ну насколько "Банк" "приличный" не мне судить, конечно
25.04.2018 12:26
- гость - Странно видеть рекламу мошенников здесь, на уважаемом ресурсе.
деньги не пахнут...