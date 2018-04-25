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Без Хайнаня до лета:алтайских туристов попросили подождать с рейсом в Китай

, ИА "Амител"
Полетную программу из Барнаула планировалось начать с 3 мая с периодичностью рейсов раз в неделю

Фото: vk.com

Туроператор "Жемчужная река" объявил о переносе программы на Хайнань из ряда городов Сибири. Туры были сформированы на базе перелетов авиакомпании "Алроса". Соответствующее сообщение было разослано партнерам туроператора в Кемерово, Новокузнецк, Барнаул, Томск, Читу и Благовещенск.

Как сказано на портале profi.travel, выполнение программы было перенесено на 1 июня. По официальным данным, причиной переноса стало то, что перевозчику не удалось согласовать маршруты следования рейсов и организацию планового технического обслуживания воздушного судна в аэропорту Санья. Данные работы, по заверению туроператора, будут завершены по окончании периода майских праздников. "Жемчужная река" принесла извинения за доставленные неудобства и готова предоставить компенсацию за перенос рейса. Речь идет о снижении стоимости билета. Точная информация будет позднее размещена на сайте туроператора.

Напомним, рейсы из Барнаула были заявлены с периодичностью раз в неделю — по четвергам, начиная с 3 мая. Время в пути — 6,5 часов. Перелеты будут выполнять на Boeing 737-800 вместимостью 156 мест. В июне ценник на китайский остров может достигать 55 тысяч рублей на двоих за неделю.

Между тем ранее Барнаульский аэропорт убеждал, что никакого переноса сроков программы не предвидится, и первый рейс будет выполнен по расписанию — с 3 мая. Более того, на первые несколько чартеров билеты были распроданы почти полностью. Впрочем, в аэропорту уточняли, что если клиент всерьез опасается того, что отпуск будет сорван, то можно застраховаться от невылета.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

25.04.2018 12:26
- гость -

сразу было ясно, что будут кидать народ...

0  0
25.04.2018 12:26
- гость -

Особенно цинично выглядит комментарий Аэропорта. Страховка от невылета не действует в случае приостановки деятельности туроператора. Такую малость "специалисты" из агентства Аэропорт должны знать. Эта страховка поможет только в случае экстренной госпитализации, повестки в суд и порчи личного имущества (пожар и пр.). Все.
"Что касаемо Жемчужной реки" (С) - "туроператор" уже 8 (восемь) месяцев успешно собирает деньги. НИ ОДНОГО туриста никуда отправлено не было, но туры до сих пор реализуются безответственными агентами.
Схема "бизнеса" такая: входим в город - заявляем программу - собираем деньги - переносим вылеты - отменяем вылеты - уходим из города - частично возвращаем деньги (не всем и по суду, крайне редко по заявлению агента. Большая часть "купившихся" до сих пор не получила свои деньги. Некоторые ждут с ноября 2017г).
Странно видеть рекламу мошенников здесь, на уважаемом ресурсе.

0  0
25.04.2018 12:37
Элвис

а кто из "приличных" агенств продает туры по "Ж.Р."? по моему все уже наслышаны...

0  0
25.04.2018 12:44
- гость -

Продают. Банк горящих Туров вроде, еще несколько.

0  0
25.04.2018 12:45
- гость -

ну насколько "Банк" "приличный" не мне судить, конечно

0  0
25.04.2018 13:12
- гость -

25.04.2018 12:26
- гость - Странно видеть рекламу мошенников здесь, на уважаемом ресурсе.

деньги не пахнут...

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