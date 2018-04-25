Фото: abakan-news.ru
ГИБДД Барнаула в среду, 25 апреля, проведет оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасный автобус". Об этом пишет пресс-служба мэрии.
Уточняется, что цель мероприятия — обеспечение безопасности дорожного движения, проведение индивидуально-профилактической работы с водителями.
Подчеркивается, что в ходе проведения мероприятия особое внимание будет уделяться соблюдению ПДД именно водителями автобусов.
Городская ГИБДД напоминает, что чаще всего аварии с участием перевозящего пассажиров транспорта происходят из-за нарушения водителями требований ПДД, в частности, из-за несоответствия скорости конкретным условиям, нарушения правил проезда "зебр", неправильного выбора дистанции, несоблюдения очередности проезда и выезда на полосу встречного движения.
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