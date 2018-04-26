По состоянию на 1 апреля 2018 года просроченная задолженность населения Алтайского края за газ составила 66,4 млн рублей (на 7% больше, чем годом ранее).

Для недопущения роста задолженности поставщик газа — ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" — намерен прекратить поставку газа более 3,7 тыс. абонентов, суммарно задолжавшим почти 25 млн рублей. Этот список может расшириться, т.к. работа по уведомлению должников о предстоящем отключении продолжается. Отключения могут коснуться как жителей частного сектора, так и многоквартирных домов.

С начала года более 60 злостных неплательщиков уже лишились газа за долги. В прошлом году от газоснабжения были отключены 810 абонентов, имеющих задолженность за два и более периода оплаты. Эти абоненты не только длительное время не оплачивали потребленный газ, но и проигнорировали предложения о реструктуризации задолженности, напоминания, предупреждения и претензии газовой компании.

Помимо этого, за первый квартал текущего года по решениям судов в пользу поставщика газа было взыскано 637 тыс. рублей задолженности. В судебные органы было подано 155 исковых заявлений о взыскании задолженности за газ на общую сумму более 2,4 млн рублей, вынесено 125 судебных решений о взыскании с должников более 1,2 млн рублей.

"Если должник откажется исполнять судебное решение, судебные приставы могут ограничить выезд за границу, наложить арест на имущество или изъять его для принудительной реализации. Исполнительный лист может быть направлен напрямую по месту работы либо по месту получения иного дохода — деньги будут ежемесячно списываться с любого счёта должника. Кроме того, просроченная задолженность за поставленный газ будет отражаться в кредитной истории в течение 10 лет — у должника могут возникнуть трудности с получением кредита в банке и с использованием кредитной карты", — отметила начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей "ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" филиал в Алтайском крае" Надежда Рогова.

Для урегулирования задолженности и предотвращения отключения абонентов газовая компания ведет активную работу с каждым неплательщиком. Абонентов оповещают о долгах по телефону и посредством sms, рассылаются уведомления о задолженности, предупреждения и претензии о погашении долга. Компания идет навстречу абонентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, — таким абонентам предоставляется рассрочка платежа.

"Абонентам-должникам всегда предлагается не доводить дело до отключений, но бездействие неплательщиков и отказ от предложенных мер по урегулированию образовавшейся задолженности вынуждают нас применять крайние, но наиболее эффективные меры в работе с должниками, — прокомментировала Надежда Рогова. — Мы предлагаем всем абонентам, имеющим задолженность по газу, не дожидаться, когда подойдёт очередь на их отключение, а погасить долги. Ведь чтобы восстановить газоснабжение, абоненту, помимо долга и пени, придётся оплатить все расходы по отключению и подключению газового оборудования".

Справка:

Абонент обязан вносить плату за потреблённый природный газ ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за расчётным, а также сообщать поставщику газа в конце расчётного периода показания прибора учёта.

Если абонент не платит или не полностью заплатил за газ в течение 2 месяцев подряд, поставщик природного газа вправе приостановить подачу топлива.

В соответствии с федеральным законом от 03.11.2015 г. № 307-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов" несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическими лицами влечет:

1. Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;

от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;

2. Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга.

Работы по отключению и повторному включению газа выполняются за счет абонента.

3. Взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных издержек.



Если физическое лицо игнорирует решение суда, судебные приставы могут в установленном порядке:

— наложить арест на имущество;

— принудительно реализовать имущество;

— ограничить выезд такого лица за границу.