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Минэкономразвития Алтайского края со ссылкой на Алтайкрайстат сообщило о сохранении в регионе положительной динамики денежных доходов населения.
Так, по итогам января — марта текущего года среднедушевые денежные доходы жителей региона увеличились на 4% относительно аналогичного периода 2017 года.
"В марте 2018 года наблюдается прирост среднедушевых денежных доходов как по отношению к февралю 2018 года (на 4,2%), так и по отношению к марту 2017 года (на 5,9%)", — указывают в министерстве.
Кроме того, в краевом МЭР добавляют, что в регионе наблюдается положительная динамика реальных располагаемых среднедушевых денежных доходов (доходы за вычетом обязательных платежей и инфляции). Так, за январь — март 2018 года прирост по отношению к аналогичному периоду 2017 года составил 1,2%, в том числе в марте 2018 года относительно февраля 2018 года — 4,2%.
Что же касается общего объема денежных доходов населения Алтайского края, то в первом квартале 2018-го он составил 133,3 миллиарда рублей. При этом, что логично, наибольшая доля расходов, а это более 70%, приходится на покупку товаров и оплату услуг.
Комментарии
И откуда такие цифры берут я бюджетник зарплата не добавилась .а в магазинах все подорожало
Заколебали , опять все путают, не ДОХОДЫ а РАСХОДЫ и тогда верно заголовок будет написан. " Денежные расходы населения в Алтайском крае выросли за год на 5,9 % "
Да тихо вы. Сейчас путриоты набегут и расскажут у кого чего повысилось))))
25.04.2018 12:50
Vol_yandex
Я не бюджетник, но отпахав месяц без выходных и имея договоренность с начальством об оплате, остался кинутым. Так что хрен им теперь, а не я в выходные на рабочем месте. Поеду на речку рыбу ловить.
У кого-то сильно повысились, у кого-то нет. А в среднем повысились на 5,9%. Все правильно.
Причем тут опять бюджетники??
Вы думаете, работая на частников, мы деньги лопатой гребем??? А вот и ни хрена!!! Работа адский ад + никаких поблажек, сокращенных дней, льгот и прочей лабуды. ЗП не растет.