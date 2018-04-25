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Около половины школьных учителей в РФ вынуждены подрабатывать. Таковы итоги исследования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), пишет ТАСС.

В исследовании говорится, что многие учителя имеют другую работу, помимо работы в школе. "На необходимость дополнительного заработка указали 46,7% опрошенных, вынужденных подрабатывать периодически или на регулярной основе", — говорится в исследовании. При этом в 2016 году подрабатывали 42,6% учителей.

Кроме этого, сообщается, что уровень нагрузки учителей продолжает оставаться высоким — 60% респондентов работают более чем на одну ставку (в 2016 — 55,3%). Доля учителей, работающих на две ставки, с 2014 года выросла почти вдвое - с 7,3% до 13,8%. В минувшем году 52,6% сельских учителей работали на полторы или две ставки (39,4% — в 2014 году). В городских школах, учебная нагрузка которых составляет полторы или две ставки, еще выше — 63,8% (против 45,9% в 2014 году).

Изменения размера зарплаты в 2016/17 учебном году оцениваются учителями более позитивно, чем в предыдущий период. О росте размера зарплат сообщили 27% учителей (в 2016 году - 18%). Неизменной заработная плата осталась у 33,6% школьных учителей. Зарабатывать меньше стали 35% педагогов (в 2016 — 46%).

Рост размера зарплаты в большей степени отмечают учителя городских школ, где около трети участников опроса сообщили о положительной динамике, в отличие от сельской местности, где на повышение уровня оплаты труда указала четвертая часть опрошенных учителей. Стимулирующие выплаты получают 90% опрошенных (в 2016 — 85,3%), вместе с тем свыше 75% респондентов отмечают снижение самого размера надбавок.

Подчеркивается, что размеры зарплат учителей сильно отличаются в зависимости от региона. Так, педагог в Свердловской области зарабатывает от 30 до 52 тысяч рублей в зависимости от формы собственности школы, в Ивановской области — 21 тысячу рублей. В Москве — 73-75 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 50-69 тысяч рублей.

Также сообщается, что свыше 30% респондентов оказались затронуты кризисом. Треть опрошенных (31,4%) считают свое материальное положение ниже среднего уровня, как низкое его оценивают 12,1% педагогов. Средней свою зарплату считают 53,2% участников исследования.

Также большинство школьных педагогов (74,3%) заявили, что работать в школе стало труднее. Среди основных причин, которые усложняют работу современного учителя, самой значимой является рост объема отчетности и организационной работы — 84%. Другими причинами называют введение независимой системы оценки образовательных достижений, включая государственную итоговую аттестацию — 31,4%, проблемы в отношениях учителей с родителями школьников (38,8%).

Отмечается, что исследование проводилось в сентябре минувшего года. Участниками опроса стали 900 учителей сельских и городских школ. Погрешность не превышает 3%.