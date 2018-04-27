Каждую субботу и воскресенье в ресторане "Ипонкин brothers" в Барнауле проводятся мастер-классы для детей по приготовлению пиццы или роллов. Здесь юные гурманы постигают секреты кулинарного мастерства, а родители с гордостью наблюдают за своими будущими помощниками.
Как рассказали в ресторане, больше всего дети обожают мастер-класс по приготовлению пиццы. Для ценителей японской кухни проводятся мастер-классы по приготовлению роллов. Занятия проходят в небольших группах до 10 человек. По окончании выдается именной сертификат юного шеф-повара. Каждый получает собственное блюдо, которое можно забрать с собой или тут же продегустировать.
"Дети в восторге от таких занятий, они получают положительные эмоции и навыки. Приходите с детьми вкусно и с настроением провести время!" – говорят в "Ипонкин brothers".
Записаться на детский мастер-класс можно по телефону: 8 (3852) 666-773 или в ресторане. Запись возможна при наличии свободных мест.
Время проведения: суббота, воскресенье с 12 до 15 часов
Продолжительность: 30-40 минут
Возраст участников: 5-12 лет
Цена мастер-класса: 250 рублей (включает стоимость готового блюда)
Ипонкин brothers
г. Барнаул, пр. Ленина, 56
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