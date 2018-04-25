Алтайский край – идеальное место для инноваций в сфере биотехнологий. В регионе созданы все условия для создания крупных комплексов. Решение о наделении Новоалтайска статусом ТОСЭР было принято в марте Правительством РФ. Основная отрасль промышленности города (производство грузовых вагонов) еще не нарастила необходимую мощность, поэтому инновационный комплекс может стать панацеей от возможных социально-экономических потрясений.
Краевые власти полагают, что специализацией Новоалтайской ТОСЭР могли бы стать биотехнологии. Ключевой за Уралом аграрный регион России имеет достаточную сырьевую базу. Спрос на экологически чистые продукты питания и органические лекарственные препараты растет в геометрической прогрессии. Рынок сбыта такой продукции огромен как внутри России, так и за рубежом. Нефтяные цены непостоянны и непредсказуемы, а цены на экологически чистые продукты питания и соответствующее сырье во всем мире уверенно растут.
В качестве якорного предприятия города рассматривается НПФ "Алтайский букет". Инвестиционный проект уже получил поддержку на федеральном уровне. Это будет современный комплекс на площадке в 6 га, выпускающий новые растительные препараты, экологически проверенное сырье для производства продуктов питания, БАДов и природной косметики.
Общий объем планируемых инвестиций из разных источников оценивается в 1,2 млрд. рублей, часть которых привлечена и уже освоена. При дефиците инвестиционных ресурсов компания намерена привлечь для осуществления своих планов и сторонних участников.
Создание агропарка поможет "перенастроить" сельхозпроизводство в Алтайском крае. Такая "перезагрузка" снизит зависимость АПК края от рынка и повысит экспортные возможности алтайского агропрома. В Стратегии развития Алтайского края до 2025 года внедрение биотехнологий обозначено как один из ключевых драйверов регионального экономического роста.
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