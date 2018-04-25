Фото: konakovo.org
Сотрудник полиции был тяжело ранен в Новосибирске при задержании мужчин, причастных к кражам ценных вещей из автомобилей.
Как сообщили в областном главке МВД России, накануне на улице Дуси Ковальчук наряд ППС обратил внимание на припаркованный автомобиль "Тойота Спринтер" с тремя мужчинами в салоне, которые производили манипуляции со сканирующим устройством.
"Ранее похожий по приметам автомобиль уже фигурировал в уголовных делах по фактам краж из автомобилей. Когда оба офицера громко произнесли "Полиция!", а один предъявил служебное удостоверение, водитель резко тронулся с места. Держась за правую дверь, сотрудник полиции потребовал остановиться, но, игнорируя законное требование, находившийся за рулем мужчина продолжал движение и умышленно ударил полицейского о бетонное основание опоры линии электропередачи", — уточняют обстоятельства случившегося в ведомстве.
Затем автомобиль скрылся. Областное управление Следственного комитета возбудило по данному факту уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Сотрудник полиции, который получил тяжелые травмы, был экстренно доставлен в больницу.
В данный момент задержан и водитель скрывшейся иномарки, и его пассажиры.
Комментарии
Прям боевик какой то, копу - выздоровления скорейшего, этих по всей строгости!
Я видимо что-то не понимаю в этом деле, полиция призвана защищать общество, а по факту, защищать нужно полицию. У них оружия при себе нет, или они не умеют им пользоваться? Почему жизни сотрудников подвергались угрозе? В Америке бы полицейский достал ствол, и разрядил в этого водителя! А у нас теперь сотрудник в больнице, а преступник ищет отмазки.
25.04.2018 13:20
- гость -
--
А что, они должны шмалять налево и направо?!
Cправедливый, водителю сообщили что полиция и предъявили удостоверение. При попытке скрыться нужно было стрелять. От этих погонь уже очень много невинного народа пострадало.
Если по справедливости то да. Ошибиться невозможно. Ты то что взял с работы? А? Справедливый? Ну а твои друзья, родственники?