Барнаульцев приглашают на массовый субботник в лес

Барнаульцев приглашают на акцию по уборке мусора и высадке деревьев. Она состоится в ближайшую субботу, 28 апреля. Стартует она от перекрестка шоссе Ленточный бор и улицы Кутузова.
Как сообщили в пресс-службе минприроды Алтайского края (организатор акции), ежегодная акция "Живи, лес!" включает уборку мусора в лесу, высадку молодых хвойных деревьев, а также просветительское мероприятие, тематические выставки, конкурсы и сбор семян.
Сама акция по уборке леса состоится в субботу, 28 апреля. Участие может принять любой желающий. Мешки и перчатки выдаст Барнаульское лесничество.
Старт в 13 часов в районе перекрестка шоссе Ленточный бор и улицы Кутузова (ориентир — заправка "Лукойл").
Комментарии
28 апреля - рабочий день.
Так рабочий день же?
Организаторы как-то решили вопрос с защитой от клещей?
Или только мешками и перчатками, вкупе с бравурным будущим отчётом озадачились?
У нас оказывается есть целый минприроды, а у него - целая пресс-служба. Опять чиновники за зарплпту из карманов налогоплательщиков будут сграбельками фоткаться на природе?
Ну минприроды же...
25.04.2018 13:46
- гость -
28 апреля - рабочий день.
Надо успеть до 29, потому что в этот день все чистые делянку будут выпилены и отвезены в Казахстан.
на всех субботниках убираются те кто не мусорит за теми кто всегда свинячит
В пежо! Пусть министерские изобразят мечту дворников
25.04.2018 14:16
- гость -
Ты таки познал суть коммунизма.
Люди........., организуйте пожалуйста субботник в овраге (рядом с рынком ВДНХ),Прошлым летом там в небольшом озерце плавала утка с утятами.Этой весной в озерце плавают только пустые бутылки, колеса, бумага и проч. грязь. Весь овраг в ужасном состоянии. Рядом барахолка, много мусора от них. Куда обратится?. Пойду первой на уборку, только боюсь одной не справится,,,,,,