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Барнаульцев приглашают на массовый субботник в лес

, ИА "Амител"
Акция "Живи, лес!" пройдет в субботу, 28 апреля

Фото: atmitropolia.ru

Барнаульцев приглашают на акцию по уборке мусора и высадке деревьев. Она состоится в ближайшую субботу, 28 апреля. Стартует она от перекрестка шоссе Ленточный бор и улицы Кутузова.

Как сообщили в пресс-службе минприроды Алтайского края (организатор акции), ежегодная акция "Живи, лес!" включает уборку мусора в лесу, высадку молодых хвойных деревьев, а также просветительское мероприятие, тематические выставки, конкурсы и сбор семян.

Сама акция по уборке леса состоится в субботу, 28 апреля. Участие может принять любой желающий. Мешки и перчатки выдаст Барнаульское лесничество.

Старт в 13 часов в районе перекрестка шоссе Ленточный бор и улицы Кутузова (ориентир — заправка "Лукойл").

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.04.2018 13:46
- гость -

28 апреля - рабочий день.

0  0
25.04.2018 13:47
- гость -

Так рабочий день же?

0  0
25.04.2018 13:49
Митенька ржевский

Организаторы как-то решили вопрос с защитой от клещей?
Или только мешками и перчатками, вкупе с бравурным будущим отчётом озадачились?

0  0
25.04.2018 13:50
- гость -

У нас оказывается есть целый минприроды, а у него - целая пресс-служба. Опять чиновники за зарплпту из карманов налогоплательщиков будут сграбельками фоткаться на природе?
Ну минприроды же...

0  0
25.04.2018 13:51
- гость -

25.04.2018 13:46
- гость -
28 апреля - рабочий день.

Надо успеть до 29, потому что в этот день все чистые делянку будут выпилены и отвезены в Казахстан.

0  0
25.04.2018 14:16
- гость -

на всех субботниках убираются те кто не мусорит за теми кто всегда свинячит

1  0
25.04.2018 14:21
- гость -

В пежо! Пусть министерские изобразят мечту дворников

0  0
25.04.2018 14:25
- гость -

25.04.2018 14:16
- гость -

Ты таки познал суть коммунизма.

0  0
25.04.2018 14:56
Ольга

Люди........., организуйте пожалуйста субботник в овраге (рядом с рынком ВДНХ),Прошлым летом там в небольшом озерце плавала утка с утятами.Этой весной в озерце плавают только пустые бутылки, колеса, бумага и проч. грязь. Весь овраг в ужасном состоянии. Рядом барахолка, много мусора от них. Куда обратится?. Пойду первой на уборку, только боюсь одной не справится,,,,,,

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