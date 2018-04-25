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В случае, если Сирия атакует израильские самолеты зенитно-ракетными системами С-300, которые она может получить от РФ, Иерусалим нанесет ответный удар. Такое заявление сделал глава Минобороны еврейского государства Авигдор Либерман в интервью местному изданию "Уай-нет", пишет РИА Новости.
Отмечается, что так Либерман впервые прокомментировал сообщения о возможных поставках комплексов ПВО из РФ. "Нам важно, чтобы вооружения, которые Россия передает Сирии, не были использованы против нас. Если они будут задействованы против нас, мы будем действовать против них", — цитирует издание слова главы министерства.
Кроме этого, Либерман уверен, что Москва не заинтересована в трениях с Израилем, и заверил, что страна не ищет напряженности в отношениях с Россией.
ТАСС напоминает, что ранее в Генштабе ВС РФ заявили о готовности вернуться к вопросу поставок Дамаску систем С-300. Данные заявления прозвучали после ракетных ударов по Сирии, которые совершили Соединенные Штаты, Франция и Британия.
Агентство уточняет, что соглашение о поставках было подписано в 2010 году, но его исполнение заморозили из-за позиции Израиля и Запада.
Комментарии
Потомки Иисуса Христа шутить не будут.
да не залетай на чужую территорию и не обстреливай с территории другой.!
-а вообще так только евреи могут перевернуть с ног на голову.
25.04.2018 13:29
- гость -
а вообще так только евреи могут перевернуть с ног на голову.
Ты Революцию 1917 вспомнил?
25.04.2018 13:29
- гость -
да не залетай на чужую территорию и не обстреливай с территории другой.!
Это случайно не Эрдоган сказал?
Это вам не Россия, тут за сбитый самолёт помидорами отделаться не получится.
Да уж... После Трампа теперь все будут об Россию ноги вытирать.
25.04.2018 13:32
- гость -
Не только помидорами, вроде бы ещё "наташкопровод" перекрывали.
"Потомки Иисуса Христа шутить не будут."
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Он оставил потомство??? А мужуки то не знают!.. тады надо срочно определить ДНК бога.
25.04.2018 13:36
- гость -
Определение ДНК - бесовщина. Ты должен просто поверить на слово..ну это если вера твоя сильна.
тесленок сам с собой развлекается.нашел "такого "же недалекого.
То-то они с С-200 и Панцирями справиться не могут.
25.04.2018 13:54
- гость -
Тесленок сейчас, сортируя бисер, получает 10 баксов в час. А ты в это время после работы Балтику 9 за ларьком халкаешь.
Израиль пообещал дать ответ, если против него применят С-300 в РФ.
Израиль пообещал - значит, сделает.
25.04.2018 14:38
- гость -
Израиль пообещал - значит, сделает.
Не думаю.., кусать палестинцев с древними калашами и обстреливать с чужой территории соседнюю страну с устаревшим ПВО это одно, а будаться с С-300 совсем другое....Как бы не метал бисер министр обороны Израиля перед журналистами, в данном случае будут реальные потери, а потомки Иисуса не безмозглые.....
Древний библейский принцип-"разделяй (народы) и властвуй!
25.04.2018 14:49
- гость -
Как бы в 1956, 1967, 1973 и 1982 против Израиля не тапочники с Калашниковыми воевали (типа "сирийской оппозиции", а вполне себе регулярные армии. Вооруженные по маковку лучшим советским оружием, натасканные советскими инструкторами. Да и сами советские "ихтамнеты" там отметились.
Ничего, как-то Израиль с ними справился.
Потомки Иисуса? Вообщето израильтяне иудеи. Потомки Иуды. Знаток С300, комолый.