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Мертвые голуби: барнаульцев возмутило состояние фонтана в центре города

, ИА "Амител"
Горожане недоумевают, почему на объекте не наведен порядок

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Жители Барнаула возмущены санитарным состоянием фонтана, расположенного в самом центре города на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной — в воде плавает около десятка мертвых голубей.

Своим негодованием жители краевой столицы делятся в социальных сетях. Многие переживают, что на "такое художество" приходится смотреть детям, которые гуляют возле фонтана.

Корреспонденты портала Amic.ru стали свидетелями того, как некоторые школьники младших классов снимают нелицеприятное "нутро" фонтана на свои телефоны.

Между тем напомним, что этот объект открылся не так давно — осенью 2016 года. Ранее, к слову, здесь также располагался фонтан, который было решено снести.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

25.04.2018 13:25
Vanadiy2014

В первую очередь надо зоофилов нещадно штрафовать, что этих городских крыс разводят. Куски хлеба им разбрасывают, пшено, семачки.

0  0
25.04.2018 13:28
- гость -

Ну так пришли бы всем народом, взяли бы за уши и привели бы к фонтану. И пусть бы он всё убирал, под строгим контролем горожан.

0  0
25.04.2018 13:31
- гость -

А то что в помимо раздувшихся тушек голубей в фонтане срачельник в виде мусора от ТБО никого не возмутил?

0  0
25.04.2018 13:32
Добрый человек

Все-то ему мешают: голуби, собаки, автомобилисты, быдлопешеходы...
В горы бы ему. В Шамбалу.

0  0
25.04.2018 13:34
Злая гостья

Голуби разносят орнитозы и блох. Вредных насекомых не ловят, кормятся подачками горожан. Кроме того, их испражнения вызывают аллергию, особенно, когда высыхают и разносятся ветром.

1  0
25.04.2018 13:34
- гость -

В первую очередь надо зоофилов нещадно штрафовать, что этих городских крыс разводят. Куски хлеба им разбрасывают, пшено, семачки.
-------------
Они и без прикорма находят, что в городе съесть. В любой помойке/мусорке полно пищевых отходов.

0  0
25.04.2018 13:37
Vanadiy2014

Они и без прикорма находят, что в городе съесть. В любой помойке/мусорке полно пищевых отходов.

Пищевые отходы в мусорке находятся в пакетах.

0  0
25.04.2018 13:40
- гость -

Они и без прикорма находят, что в городе съесть. В любой помойке/мусорке полно пищевых отходов.

Пищевые отходы в мусорке находятся в пакетах.
-------------------
Да сейчас прям. Валяются вокруг мусорок, подтекают. То бомжи их требушат, то собаки, то жители сами выкидывают мусор, не завязав пакет или прямо так, из ведра, не упаковывая.

0  0
25.04.2018 13:40
- гость -

Бабулек и дедков, а также мамашек, кормящих голубей хлебушком, нужно хватать и беспощадно штрафовать на крупные суммы, как за терроризм! Во многих европейских городах так и поступают, чтобы не разводить эту заразу

1  0
25.04.2018 13:45
- гость -

Скорость полёта голубя 90-150 км/ч. С Речного вокзала до мусорного полигона 13 км по прямой. Не сложно подсчитать, что голубю долго лететь не придётся. Даже если их и не подкармливали бы, то с голоду они бы не померли.

0  0
25.04.2018 13:45
Vanadiy2014

25.04.2018 13:40
- гость

Да, возле мусорных баков санитария не на высоте. Только это не является основанием для того, что б разводить свинарник везде, особенно на городских площадях. Хотят люди заняться скотоводством - пусть валят в колхозы и там разводят голубей, гусей, овец, кого хотят. В городе таким не место.

0  0
25.04.2018 13:48
- гость -

Идея со штрафами хороша.

1  0
25.04.2018 13:51
- гость -

Так свято место пусто не бывает. Не будет голубей - будут вороны, например. А эти "птички" вообще-то и на людей, бывает, кидаются. Ну и то, что, голубям в городе есть что поесть, кроме тех кусков хлеба, которыми их подкармливают, тоже понятно. Подкормка эта погоды не делает.

0  0
25.04.2018 13:53
Митенька ржевский

Не всякий голубь долетит до середины лужи в барнаульском скверике...

0  0
25.04.2018 13:55
- гость -

25.04.2018 13:51
- гость -
Не будет голубей - будут вороны,

Не буровь.

0  0
25.04.2018 13:57
- гость -

25.04.2018 13:55
- гость -
Кгхм... ну кабэ есть экологическая ниша, сиречь кормовая база. Если уйдет один вид, ее займет другой. И не факт, что более приемлемый.

0  0
25.04.2018 14:03
- гость -

25.04.2018 13:57
- гость -

Протравим голубей и если их нишу займут не павлины, то их тоже протравим, а потом обратно разведём голубей.

0  0
25.04.2018 14:03
- гость -

Давайте закроем тему голубей. Все умирают и голуби, и собаки, и люди. Просто трупы и мусор убирать надо!

0  0
25.04.2018 14:07
- гость -

25.04.2018 14:03
- гость -
Давайте закроем

Нет, мы ещё тему о том как травят собак не обсудили!

0  0
25.04.2018 14:09
Vanadiy2014

25.04.2018 13:57
- гость -

Кгхм... ну кабэ есть экологическая ниша, сиречь кормовая база. Если уйдет один вид, ее займет другой. И не факт, что более приемлемый.

Вы вообще в курсе чем питаются голуби? В природе. А вороны? И как связаны в пищевой цепочке связаны одни с другими? Не пугайте вашими домыслами тех, кто знает. Не станет голубей, прилетят вороны и склюют людей, ага.

0  0
25.04.2018 14:18
- гость -

в воде плавает около десятка мертвых голубей.

Не плавают, а ходят. Что за неуважение к птицам?

0  0
25.04.2018 14:19
Железноголовому

25.04.2018 14:09
Vanadiy2014
___________
Свято место у помойки пусто не бывает.
Вы на мусорные бачки в Рубцовске посмотрите - там именно вороньё и даже чайки парашу разбрасывают.
А голубей очень мало. Потому что голубь - он как курица, только мясо тёмное и пожёстче...

0  0
25.04.2018 14:23
- гость -

Администрация Железнодорожного района находится в 50 метрах!! Куда смотрят то чиновники?

0  0
25.04.2018 14:23
- гость -

25.04.2018 14:19
Железноголовому

Вы на мусорные бачки в Рубцовске посмотрите

Ахаха, откуда там мусор, там же зарплату не платят))

0  0
25.04.2018 14:23
Vanadiy2014

А голубей очень мало. Потому что голубь - он как курица, только мясо тёмное и пожёстче...

А может быть голубей на помойках очень мало потому, что они питаются травкой и букашками? А не помоями и тем, что им кидают "люди" по своей глупости. В городе основной источник пропитания голубей как раз не помойки, а маразматики с семачками и хлебушком. Без них не было бы и новости про фонтан.

0  0
25.04.2018 14:24
- гость -

25.04.2018 14:23
- гость -
уда смотрят то чиновники?

Возможно что нибудь осваивают в это время?

0  0
25.04.2018 14:28
- гость -

Вы вообще в курсе чем питаются голуби? В природе.
-----------------------

А голуби существуют в природе без человека? Стоит отъехать более 30 км от ближайшей деревни и если нет полей или другой деятельности человека, то голубя уже не встретить.

0  0
25.04.2018 14:28
- гость -

Куда смотрят, куда смотрят? Ищут сбитых машинами голубей и складывают в фонтан. Как кошки на крыльцо дома или в кровать хозяевам мышей или крыс таскают.

0  0
25.04.2018 14:32
- гость -

25.04.2018 14:09
Vanadiy2014
Мать-мать-мать... привычно откликнулось эхо... Смешались в кучу кони, люди. Голуби и вороны в пищевой цепочке. Город и деревня, площади и помойки. Знающий вы наш. Причем, что характерно, во всех областях - начиная от права заканчивая экологией.

0  0
25.04.2018 14:34
Vanadiy2014

А голуби существуют в природе без человека? Стоит отъехать более 30 км от ближайшей деревни и если нет полей или другой деятельности человека, то голубя уже не встретить.

Вот именно! Потому, чтодиких голубей в природе мало. И в городе было бы не больше, чем на природе. Они были бы, но раз так в 100 меньше, если б не эти бабули-дедули, да мамашки на прогулке с малыми детьми. Заставлять бы этих недоумков слизывать помёт с асфальта площадей, да трупы с фонтанов убирать, может быть что-то до них и дошло бы.

0  0
25.04.2018 14:36
- гость -

25.04.2018 14:23
Vanadiy2014
Голуби НЕ питаются ни травой, ни букашками. Именно потому они так легко приспосабливаются к поеданию тех самых отходов...

0  0
25.04.2018 14:41
Vanadiy2014

25.04.2018 14:36
- гость -

Я, конечно, понимаю, в попытке угробить телеграмм не у всех порядок с поиском гугла. Но ведь есть же другие поисковики! Почему бы в том же яндексе не спросить, что едят голуби в природе? Как вам такой лайфхак, что б избежать позора?

0  0
25.04.2018 14:43
- гость -

25.04.2018 14:41
Vanadiy2014

а каких червячков голуби в природе едят зимой? или они мигрируют на юга?

0  0
25.04.2018 14:45
- гость -

25.04.2018 14:43
- гость -
а каких червячков голуби в природе едят зимой? или они мигрируют на юга?

Делают запасы, маринуют.

0  0
25.04.2018 14:52
- гость -

25.04.2018 14:41
Vanadiy2014
Правильно. Вот и займитесь. Заодно поглядите, что основной корм сизого голубя - семена и ягоды. И что в местах обитания человека он легко переходит на питание зерном. Если исходить из вашей логики, то на элеваторах, токах, около деревень и т. д. их быть не должно, поскольку никто их там специально не кормит. И в городах, если вдруг мамаши с детьми хлеб бросать не будут, голуби самоуничтожатся. Самому не смешно?

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