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Жительница Одесской области обратилась в Татарбунарский районный суд с жалобой на шоу-бизнес и особенно на певицу Аллу Пугачёву. Об этом пишет Life, ссылаясь на пресс-службу суда.
В заявлении украинка утверждает, что у Пугачевой "есть крылья, по которым может зайти в любого человека и делать с ним, что захочет". Также женщина написала, что решила поехать в другой город на работу, однако певица со своими людьми якобы преследует ее, запрещает ей заниматься чем-либо и не дает покоя. Поэтому она попросила суд принять меры.
В пресс-службе суда отметили, что заявление жительницы Одесской области не может быть рассмотрено, так как оно "не соответствует требованиям процессуального законодательства".
"Ведь суд в своей деятельности действует только в пределах и согласно законам Украины, а правосудие осуществляется в соответствии с определёнными законом процедурами судопроизводства", — цитирует издание сообщение.
Комментарии
Щiрая украинская жiнка!
Всё правильно понимает- во всём виноваты москали, благо, в данном случае, очевидно, совершенно конкретная кацапка- Пугачёва.
Слава Украдине!
хорошая попытка, Алла, но нет
У тётки гуси полетели, на крыльях Пугачёвой.