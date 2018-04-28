Кредитование – популярный на сегодняшний день продукт финансового рынка. Тысячи людей ежедневно пользуются услугами банков и микрофинансовых организаций. Отношения кредиторов и заемщиков регулируются на законодательном уровне, что дает гарантию безопасности как первым, так и вторым.

Три года назад в Госдуму поступило предложение признать закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" утратившим силу. Основная идея предложения заключалась в отмене закона и, как следствие, ликвидации института микрофинансирования в России, в котором, по мнению некоторых депутатов, часто фиксируются нарушения прав граждан. После долгого и тщательного рассмотрения законопроекта он был отклонен.

Во-первых, было установлено, что в случае признания закона утратившим силу, организации, предоставляющие займы гражданам, будут руководствоваться нормами Гражданского кодекса. Во-вторых, разъяснено, что данный закон, напротив, регулирует отношения участников микрофинансового рынка и защищает права и законные интересы заемщиков.

Так, закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" запрещает МФО увеличивать размер процентных ставок в одностороннем порядке, сокращать срок действия заключенного договора, вводить комиссии, санкции и дополнительные платежи.

Кроме того, специалистами было отмечено, что большая часть нарушений прав заемщиков, зафиксированных Банком России, относится не к микрофинансовым организациям, а к недобросовестным компаниям, выдающим себя за МФО. Такие "субъекты микрофинансирования" отличаются присутствием завышенных процентных ставок, неустоек и незаконными методами взыскания долга.

Закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" – это не только защита прав граждан, но и инструмент регулирования деятельности на рынке микрофинансовых услуг.

Чтобы не прибегать к правовой защите и не сталкиваться с судебными разбирательствами, обращаясь в МФО, стоит следовать нескольким советам.

Досконально изучите информацию о кредиторе. Добросовестные МФО имеют свидетельство о регистрации в реестре микрофинансовых организаций. Изучите рейтинги МФО. Они составляются на основе многих факторов и наверняка помогут принять правильное решение. Ознакомьтесь с отзывами заемщиков в интернете. Сейчас с этим нет проблем: благодарные клиенты с удовольствием пишут хвалебные отзывы надежному финансовому партнеру. Отзывов о недобросовестных кредиторах еще больше! Проверьте соответствие расчета процентной ставки в онлайн-калькуляторе компании и при личной встрече. Мошенники часто заманивают граждан привлекательными цифрами, а на деле предлагают более высокий процент. Оцените сервис компании. Если специалисты МФО настроены на длительные финансовые отношения с вами, то и ведут они себя профессионально и клиентоориентированно. "Черные кредиторы", как правило, с заемщиками особо не церемонятся. Внимательно изучите все документы перед тем, как их подписать. Не пропускайте ничего. Звездочки, мелкий шрифт, непонятная формулировка – задавайте вопросы. Если чувствуете, что при ответе на них кредитор начинает "увиливать", непонятно говорить или отказывается отвечать – задумайтесь!

Тщательно выбирайте своего финансового партнера! Например, в Барнауле оказать реальную финансовую поддержку готова компания МКК ООО "Содействие Финанс Групп", предоставляющая займы под залог автомобиля, ПТС или недвижимости под разумный процент. При этом вам не понадобится собирать нескончаемое количество справок и подтверждать свой доход. Быстро, легко, надежно и прозрачно.

Еще больше интересной и полезной информации доступно после подписки на новостную рассылку МКК ООО "Содействие Финанс Групп". Эксперт отрасли предоставит актуальную информацию из мира финансов, займов и кредитов, которая поспособствует повышению вашей финансовой грамотности, по телефону 8-800-302-83-63 (звонок бесплатный).

Чтобы быть подкованным и в курсе финансовых событий в стране и в мире, подписывайтесь на рассылку от компании "Содействие Финанс Групп".

Офис МКК ООО "Содействие Финанс Групп":

г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 52, офис 5

тел. 8-800-302-83-63 (звонок бесплатный)

Режим работы: пн–пт — с 9:00 до 18:00, в сб — с 9:00 до 16:00

Сайт: www.sfgroup.ru/zaim

Группа "ВКонтакте": www.vk.com/finance.help.group

Группа Facebook: facebook.com/promotion.finance.group

Группа в "Одноклассниках": ok.ru/sfgroup

Инстаграм: instagram.com/zaim.pod.zalog

Twitter: twitter.com/FinanceAssist

Чат в Telegram: t.me/financehelpgroup

Канал в Telegram: t.me/business_finance

Надзор за деятельностью "Содействие Финанс Групп" ведет Центральный Банк РФ. Свидетельство о регистрации в реестре микрофинансовых организаций № 2120754001764.