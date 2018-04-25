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Карлин пообещал дольщикам "Демидов Парка" квартиры к осени, дорогу и школу

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Школа будет рассчитана на 550 мест и закроет проблему трех микрорайонов Новоалтайска

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин побывал в среду, 25 апреля, на строящемся проблемном ЖК "Демидов Парк" в Новоалтайске, где встретился с несколькими дольщиками, а также с подрядчиком и местными чиновниками. Они обсудили перспективы развития данного микрорайона. Глава региона пообещал, что первые четыре из семи блок-секций будут сданы к 1 октября. В 2018 году рядом начнется строительство детского сада на 280 мест, а в следующем — новой школы на 550 мест. В перспективе по программе "БКД" к дому-гиганту будет построена новая дорога.

Александр Карлин, встретившись с несколькими дольщиками, сразу напомнил, что в прошлом году было принято решение направить на проект деньги, которые зарезервированы в бюджете региона на приобретение квартир для медиков нового Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера. Лечебное учреждение строят в Новоалтайске, и туда нужно привлечь кадры. На покупку квартир уйдет около 200 миллионов рублей.

Александр Карлин первым делом спросил у будущих новоселов, чем они думали, когда несли свои деньги неизвестному застройщику ООО "Аспект", который заманил их красивой рекламой.

"Нужно быть смелым человеком, чтобы принести деньги за пустое место, а потом ходить на митинги – это занятие не самое тяжелое, а потом ждать чуда. Нас, казалось бы, научило время господина Мавроди считать и думать своей головой. Все время хочется купить рубль за 50 копеек", — обратился к дольщикам Карлин, добавив, что деньги они заработали непросто. Будущие жители комплекса поинтересовались о сроках сдачи объекта. Глава региона откровенно ответил, что до истории с "Демидов Парком" не знал беды, но был вынужден также "вложиться в эту шаражку" тем, что на 200 миллионов были куплены квартиры медицинским работникам. Карлин подчеркнул, что именно на эти деньги по большому счету и достраивается дом.

Губернатор поинтересовался у директора строительной компании "Селф" Нодара Шонии, когда будут сданы первые квартиры. Последний ответил, что осенью. Этот ответ не совсем удовлетворил губернатора, он попросил соблюдать все прописанные в контракте сроки и успеть сдать четыре из семи блок-секций в сентябре. Оставшиеся же квартиры будут готовы к концу 2018 года.

Дольщики спросили у Александра Карлина о дальнейшей перспективе застройки территории жилого комплекса. Глава региона отметил, что это нужно спрашивать у ООО "Аспект", которое рассказывало им красивые сказки, когда продавало квартиры. При этом Карлин отметил, что в Алтайском крае ведется системная работа со всеми застройщиками и в 2019 году рядом с комплексом начнется строительство новой школы на 550 мест. Социальный объект поможет закрыть проблему с нехваткой мест в школах жителям сразу трех микрорайонов, где дети сейчас ездят на учебу на автобусе. В 2018 году рядом с "Демидов Парком" начнется строительство детского сада на 280 мест. Еще одна стройплощадка находится на территории индустриального парка "Новоалтайск Южный". Здесь уже отведены земельные участки для инвесторов, которые на льготных условиях начинают работать в рамках развития ТОСЭР "Новоалтайск".

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

25.04.2018 15:10
- гость -

Ждите... Вот что в прошлом году было "8 августа 2017 г., 07:21, ИА "Амител"

"Жилой комплекс "Демидов парк" в Новоалтайске ориентировочно должен быть достроен в декабре 2017 года. После этого часть квартир будет передана в качестве жилья алтайским врачам, сообщил в ходе пресс-конференции глава Госинспекции в Алтайском крае Андрей Степанов. Достройка этого объекта на особом контроле у губернатора Алтайского края Александра Карлина."

0  0
25.04.2018 15:31
Митенька ржевский

Карлин может обещать хоть мир во всём мире, хоть Демидов парк.
Дело в том, что ничего уж сделать нельзя и знает Александр Богданович, что за его обещания отдуваться будет уже другой губернатор...

0  0
25.04.2018 15:51
- гость -

а что там с парком Изумрудный? Будут там дома строить или нет? Когда можно будет по нему гулять? Каково целевое назначение данного земельного участка?

0  0
25.04.2018 15:56
Сергей

Ккакие врачи там будут жить ? В Новоалтайске диагнозы не могут поставить в семиэтажке.

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