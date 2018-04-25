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Made in Hong Kong: чьи авторские права "нарушил" Барнаульский планетарий

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Уголовное дело обещает затянуться на несколько месяцев. По версии обвиняемых, никакого состава преступления здесь нет

Фото: planetarium22.ru

25 апреля в Октябрьском суде Барнаула продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении руководителей местного планетария — директора Павла Ягодкина и его заместителя Галины Шкловской.

Заседание оставило после себя довольно много вопросов, и в первую очередь в связи с заявленной позицией обвинения. Напомним, по версии следствия, Ягодкин и Шкловская якобы использовали объекты авторского права — полнокупольные фильмы, которые на протяжении долгого времени демонстрировали посетителям планетария без заключения лицензионных соглашений с правообладателем и вопреки его воле.

Самое любопытное во всей этой истории, что правообладатель — ООО "Общество Сферического Кино" (ОСК) — вовсе не настроен кровожадно по отношению к своим оппонентам. Более того, заявленный ранее СУ СКР ущерб (8 млн рублей) компания даже не просит возместить, что выглядит несколько странно. Создается впечатление, что московская фирма не намеревалась становиться участником уголовного процесса. По данным ИА "Амител" , пострадавшая сторона до сих пор даже не знакомилась с материалами дела.

К слову, ниточки в этой истории в конечном счете тянутся даже не к москвичам, а к компании из Гонконга. Чтобы составить представление о данной фирме, достаточно указать тот факт, что она себя позиционирует в качестве владельца исключительного авторского права, например, на произведения U2, а также Led Zeppelin. Также в этом любопытном списке значится и ряд полнокупольных фильмов для планетариев. Правда, ни один из них не имеет прокатного удостоверения, выданного Минкультуры РФ.

Между тем, как следует из письма исполнительного директора ОСК Ярослава Губченко в адрес председателя комитета по культуре Барнаула Валерия Паршкова (датировано 2017 годом), компания не только не собиралась обращаться в суд (тем более не шло речи об уголовном преследовании), а напротив, намеревалась урегулировать некоторые спорные моменты в двустороннем порядке.

В ходе сегодняшнего судебного заседания были названы некоторые цифры, которые важны для понимания финансового благополучия муниципального учреждения культуры. Так, доходы планетария ежегодно составляли от 1,4 до 1,5 млн рублей. Кроме того, учреждению доводился план по количеству посетителей за один календарный период. Как правило, на бесплатных сеансах должно было побывать не менее 42 тысяч зрителей за год, на платных — 17 тысяч человек. Деньги шли на оплату труда работников планетария, арендную плату, коммунальные услуги. Кроме того, ежегодно из городского бюджета планетарию выделялось 4 млн рублей.

При этом зарплата руководства от доходов планетария не зависела. Это к вопросу о формулировке обвинительного заключения следствия. Следком считает, что обвиняемые пошли на нарушение авторских прав с целью повышения показателей работы планетария и своей лично.

Павел Ягодкин, как и Галина Шкловская, находятся в данный момент под подпиской о невыезде. Эта мера пресечения в отношении фигурантов дела была избрана еще 22 ноября 2017 года.

Стоит отметить, что уголовное дело расследовалось довольно давно — еще с весны прошлого года. Интересы обвиняемых представляет адвокат Геннадий Гаврилин.

Много вопросов оставляет и методика, по которой следователи считали т. н. ущерб, нанесенный правообладателю. Сумма в 8 млн рублей сложилась из нескольких компонентов, ключевые из которых — высота купола в планетарии и количество посадочных мест. И в том, и в другом случае, как полагают подсудимые, цифры явно завышены. Так, следователь оценил высоту купола в 10 м, хотя на деле он равен 9 м, а количество мест в зрительном зале и вовсе равным 100. При этом, согласно справке из БТИ, здесь могут разместиться только 48 человек.

Между тем Павел Ягодкин приступил к обязанностям директора планетария с февраля 2016 года (до этого он был главным инженером). Но что самое интересное, должностная инструкция (где теоретически могли быть прописаны пункты, касающиеся приобретения фильмов для планетария) была издана только 29 ноября 2017 года. До этого она просто не разрабатывалась городским комитетом по культуре, к чьей "вотчине" и относится планетарий.

Кроме того, в суде прозвучали сегодня характеристики на Павла Ягодкина и Галину Шкловскую, в которой они были обозначены как высокопрофессиональные работники, добившиеся немалых достижений в своей сфере деятельности.

Следующее заседание суда по делу Барнаульского планетария пройдет 11 мая. Как ожидается, на него будут вызваны свидетели и потерпевшие. Предложение со стороны обвиняемых вначале ознакомиться с видеорядом, который демонстрируется посетителям планетария, было отвергнуто. Защита пыталась настоять на этом, так как важно было увидеть все выходные данные и титры, чтобы лучше понимать, о каких авторских правах может идти речь.

Добавим, что весь контент, демонстрируемый в отечественных планетариях, и барнаульский здесь не исключение, представляет собой фильмы, отснятые коллегами и переданные в пользование безвозмездно. Например, барнаульцы на законных основаниях пользуются фрагментами, принадлежащими Донецкому и Томскому планетариям. Кстати, по данным портала Amic.ru, новость об уголовном преследовании руководства Барнаульского планетария вызвала у их коллег из других регионов настоящий шок и непонимание того, что происходит. Каждый, кто более-менее знаком со спецификой данного рынка, понимает, что выдвигаемые обвинения не вполне состоятельны.

В настоящее время Барнаульский планетарий продолжает нормально функционировать, проводя сеансы в обычном режиме. Здесь подготовлен короткометражный "Рассказ танкиста" ко Дню Победы.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

25.04.2018 13:58
- гость -

Эти точно должны сидеть. Ишь чего удумали, бесовщиной всякою народу мозги полоскать.

0  0
25.04.2018 14:08
Filin

А кому платит арендную плату планетарий?

0  0
25.04.2018 14:08
- гость -

Закончится это дело тем, что оплатить ущерб у планетария денег не будет и он закроется. А на его месте сами знаете что будет.

0  0
25.04.2018 14:17
Дмитрий

Видимо Павел Ягодкин, где-то насолил следователю, иначе откуда такая прыть по расследованию "преступления века", это же проще чем воров ловить, взять наприписать цифры побольше и понеслась...

0  0
25.04.2018 14:29
- гость -

Если выяснится, что состава преступления изначально не было - будут ли виновные наказаны, впрочем вопрос риторический...

0  0
25.04.2018 14:51
- гость -

Филин не тупи, плату платят хозяину здания.

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