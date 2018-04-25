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Департамент нацпарков, дикой природы и сохранения растений Таиланда (DNP) приступил к ежегодному сезонному закрытию туробъектов, которые находятся на территории национальных парков страны. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Tourism Authority of Thailand.
Представители департамента подчеркивают, что закрытие объектов является обычной практикой: они закрываются каждый год на определенный период. На его продолжительность влияют такие факторы, как погодные условия и состояние парка.
Сейчас на территории страны расположено 147 нацпарков, суммарная площадь которых — свыше 70 тысяч квадратных километров, или более 13% территории Таиланда. В текущем году закроются туробъекты в 66 из них.
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