Фото: vk.com/barneos22
Густой дым из барнаульской промзоны на проспекте Космонавтов заставил обратить на себя внимание жителей Потока днем в среду, 25 апреля.
"Жители Потока жалуются на густой черный дым. По сообщениям очевидцев, что-то горит за пр. Космонавтов в районе "Техномаркета", — сообщили в паблике Barnaul 22.
В ГУ МЧС по Алтайскому краю порталу Amic.ru уточнили, что на территории одного из предприятий произошло возгорание мусора. Сил одной пожарной машины оказалось достаточно, чтобы ликвидировать пламя.
В результате инцидента никто не пострадал.
Комментарии
На прошлой неделе там уже горело! У них там обычная практика
Судя по количеству слышимых сирен, там не одна машина побывала...
по фотографиям вообще не поянтно ! или они не связаны между собой!
1 фото - пересечение Попова-Гущина (дым идет западней Попова - ну ни как не техномаркет)
2 фото - Плодовощебаза (или как она щас называется) - ды правее этого места
3 фото - Малахова - Космонавтов - тут да, в районе "за техномаркетом"