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Мэрию Барнаула обязали заплатить штраф в 2,3 миллиона за мост в туркластере

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Городские чиновники задолжали компании "Сибмост" деньги за объект через Барнаулку

Фото: Amic.ru

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула обязали оплатить новосибирской компании "Сибмост" штраф и пени в размере около 2,3 миллиона рублей за мост через Барнаулку в районе туристического кластера. Как следует из данных Арбитражного суда Алтайского края, комитет задержал оплату реконструкции моста через Барнаулку более чем на 8 месяцев.

В 2016 году компания "Сибмост" была нанята барнаульскими чиновниками для реконструкции моста через Барнаулку на Старом базаре. Сумма контракта между мэрией и подрядчиком составила 210 миллионов рублей.

Как следует из карточки дела, представители комитета городской администрации заявляли в суде, что не достигли соглашения о порядке оплаты работ. Судья отверг этот аргумент и отметил, что в контракте ясно и понятно написано, что деньги необходимо перечислять на расчетный счет компании.

Когда подрядчик отстал от графика, в мэрии попросили "Сибмост" вернуть часть аванса. Для этого комитет обратился в банк, который выдал "Сибмосту" гарантию. Суд назвал это недопустимым. За нарушение муниципального контракта суд выписал комитету штраф более миллиона рублей. Так как часть аванса в виде банковской гарантии чиновники девять месяцев держали у себя, "Сибмост" отсудил у них еще 705 тысяч рублей в качестве процентов за пользование чужими деньгами.

Таким образом, за задержку оплаты стала начисляться пеня. Суд напомнил, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом.

Мост через Барнаулку открыли в декабре 2016 году. Были выполнены работы по переустройству сетей водопровода, канализации, теплоснабжения. Выполнено усиление железобетонных конструкций. На тротуарной части и на бульваре моста предусмотрено освещение. Обустроены четыре лестничных схода для дальнейшей организации прогулочной зоны под мостом.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

25.04.2018 15:04
Гость

Вот пусть с зарплат чиновников и заплатят проценты за пользования, че за фигня, с чего это с наших денег платить за их ошибки то!

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