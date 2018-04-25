Фото: 24segodnya.ru
В Алтайском крае завершилась первая волна паводка. По ее итогам за оказанием единовременной материальной и финансовой помощи в связи с утратой имущества обратились 18 тысяч 193 человека, пишет "Алтайская правда".
В Правительство РФ направили заявку на выделение 391 миллиона 280 тысяч рублей из федерального бюджета для оказания помощи пострадавшим. Об этом сообщил глава департамента администрации губернатора и правительства края по информационной политике Андрей Ляпунов.
За счет средств бюджета региона оказывается адресная индивидуальная помощь тем, кто находится в тяжелой жизненной ситуации. Помощь уже была оказана на сумму 240 тысяч рублей.
Алтайское министерство труда и социальной защиты ведет мониторинг ситуации по слабозащищенным категориям граждан, в том числе инвалидам, включая детей-инвалидов, маломобильным гражданам, многодетным семьям, семьям, которые находятся в социально опасном положении, пожилым и одиноко проживающим пенсионерам.
Управления соцзащиты по муниципальным районам и городам открыли пункты сбора гуманитарной помощи во всех муниципальных образованиях региона. Гуманитарную помощь доставляют через транспортные компании, транспортом муниципалитетов и волонтерами.
Всего в пункты сбора поступило и было передано пострадавшим: свыше пяти тысяч единиц одежды, обуви, средств гигиены, предметов первой необходимости на сумму более миллиона рублей; 30 тонн бутилированной воды; 2 тонны продуктов питания (мука, сахар, консервы); постельные принадлежности, подушки, матрасы, одеяла в количестве 2500 шт. на сумму 900 тысяч рублей.
Работа по сбору и предоставлению гумпомощи ведется до сих пор. Также организован сбор средств через Алтайское краевое отделение Российского детского фонда. На расчетный счет фонда перечисляются средства с пометкой "Благотворительные пожертвования пострадавшим от паводка в Алтайском крае". На данный момент уже было перечислено 926,779 тысячи рублей.
На территориях, оказавшихся в зоне паводка, сейчас работает "Социальный десант", задачи которого — оказать населению профессиональную социальную, юридическую, медицинскую, педагогическую, психологическую помощь, включая помощь в оформлении единовременной материальной и финансовой помощи в связи с утратой имущества, индивидуальные консультации, личный прием населения и оказание социально-бытовой помощи по уборке и очистке территорий, домов.
Подчеркивается, что "Социальный десант" уже посетил Петропавловский и Тальменский районы.
Комментарии
Почему домовладельцы не страхуют свою недвижимость? И движимость тоже. С какого перепугу федеральный бюджет должен оплачивать чью-то безалаберность? Жаба давит обратиться в страховую компанию и пару тысяч в год отдать?
25.04.2018 14:44
Vanadiy2014
Почему домовладельцы не страхуют свою недвижимость?
Ты дурак? Ты вообще был в наших деревнях ? Ты видел как там живут люди и на что живут?
25.04.2018 15:19
- гость -
а на .ера они дома понастроили в зоне подтопления? в надежде на авось?
а на .ера они дома понастроили в зоне подтопления? в надежде на авось?
Где? В Антоньевке? В Тальменке?