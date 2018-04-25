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Мотоциклист, не имеющий права управления транспортным средством, перевернулся на автодороге "Акташ – Улаган – Балыктуюль" в Горном Алтае, сообщили в республиканском МВД.
По данным ведомства, авария произошла накануне на 59-м километре указанной трассы. Известно, что 19-летний юноша двигался на мотоцикле RACER в направлении села Улаган.
В итоге он не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части дороги.
"В результате ДТП мотоциклист с полученными травмами госпитализирован в районную больницу. Его тестирование на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование", — добавляют в полиции.
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