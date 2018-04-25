Фото: администрация города Барнаула
Дорожные службы приступили к ремонту 4,5 километров Лесного тракта в Барнауле в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные дороги". На первом этапе дорожники снимают фрезой изношенный слой асфальтового покрытия. В ближайшие сутки начнется процедура фрезерования проезжей части на улице Антона Петрова и проспекте Социалистическом.
Как сообщает пресс-служба мэрии, 25 апреля ремонт также начался на улицах Панфиловцев и Новороссийская.
На одном из самых протяженных участков производства работ, запланированных на этот год, — Лесном тракте — работы ведет Центральное ДСУ.
"Протяженность участка Лесного тракта, на котором будет вестись ремонт, составит 4,5 км. Здесь будет уложено 5700 тонн (или 24 тыс. кв. метров) асфальтобетонного покрытия. Технологии позволяют проводить фрезерование старого покрытия в дождь, а сроки проведения асфальтоукладочных работ будет регулировать погода. Планируем начать их сразу после первомайских выходных", — сообщил журналистам начальник ГУП ДХ АК "Центральное ДСУ" Алексей Адам.
Всего Центральное ДСУ в рамках контракта отремонтирует пять объектов общей протяженностью 13,6 км. В рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" планируется отремонтировать более 900 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.
В мэрии города призывают автолюбителей с пониманием относиться к возможным пробкам на дорогах из-за строительных работ.
Всего в рамках проекта "БКД" в 2018 году на 44 дороги будет потрачено 911 миллионов рублей.
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