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Ссора в столовой между рабочими прииска в Горном Алтае едва не закончилась убийством, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По данным правоохранителей, 21 апреля около 18:00 в Турочакском районе в помещении столовой прииска ООО "Горизонт" между двумя работниками возник конфликт, в ходе которого 28-летний житель Костромской области нанес потерпевшему не менее 10 ударов клинком ножа.
В конфликт вмешались присутствовавшие на месте мужчины. Злоумышленник с места преступления скрылся, но вскоре был задержан.
Потерпевший 37-летний житель Томской области с проникающими ранениями был доставлен в Турочакскую районную больницу. Он находится в стабильно тяжелом состоянии.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
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