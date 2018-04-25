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В Киеве суд обязал правоохранительные органы возбудить уголовное дело в отношении украинского лидера Петра Порошенко. Об этом пишет RT со ссылкой на Facebook-страницу экс-заместителя генпрокурора Украины Рената Кузьмина.
Он отметил, что суд требует провести расследование по факту создания преступной организации с целью уклонения от уплаты налогов.
По словам адвоката, следователи будут выяснять, "создал эту преступную организацию сам гарант Конституции или это сделали для него его "любимые друзья", а он типа ничего не знал и не ведал".
Кузьмин отметил, что по его обращениям суды уже обязали провести расследования, и приложил соответствующий судебный документ.
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