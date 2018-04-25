Фото: altai-republic.ru
Власти Республики Алтай продолжают работу, направленную на регулирование численности волков, которые представляют угрозу для сельскохозяйственных животных в высокогорных селах.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в текущем году на отстрел серых хищников выделено в два раза больше средств — 3,6 миллиона рублей.
По словам главы республики Александра Бердникова, фермеры не должны терять животных, которых с трудом растят столько лет.
С 12 марта по настоящее время охотниками-волчатниками Республики Алтай отстрелено уже 52 хищника. Больше всего добыто в Усть-Коксинском районе – 22, Онгудайском районе – 11 и Кош-Агачском районе – восемь.
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