Фото: ako.ru
Прочерк стоит в графе доходов временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева в период с 1 января 2017 года по 31 марта 2018 года.
Документ опубликован на официальном сайте администрации региона. В сведениях о доходах и имуществе чиновника сообщается лишь о том, что у него имеется мотоцикл Spyder BRP Can-Am.
А вот супруга временно исполняющего обязанности главы Кузбасса указала доход в размере 12,171 миллиона рублей. У нее в собственности имеются три квартиры, два земельных участка и три машино-места.
Кроме того, она является владелицей автомобилей Меrсеdеs Benz GL 350 CDL 4 Matic, Меrсеdеs Benz S 500 4 Matic, Hyundai Tucson и снегохода Yamaha VT 700.
Напомним, что господин Цивилев занял должность врио губернатора Кемеровской области с 1 апреля 2018 года — после того, как этот пост досрочно покинул Аман Тулеев. Уход последнего с должности губернатора произошел после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", унесшего жизни 60 человек.
Комментарии
Врио главы Кузбасса Сергей Цивилев ничего не заработал в 2017 году
Ты голодранец! Ничего у тебя нет! Ты живешь по доверенности!(с)
Перестарался, самаритянин...
Вот жизнь какая справедливая. Чуть подождал, взмолился, и подкинула она хлебное местечко.
Перестарался списывая доходы.
Может организуем сбор средств для Серёженьки?
25.04.2018 16:38
- гость -
да не надо, ну чего ты?
Это же просто издевательство какое-то! Человек через подставных лиц владеет огромной угледобывающей компанией заявляет, что он ничего не заработал. Вот оно отношение к людям.
25.04.2018 17:01
- гость -
Разум покинул его.
гнилая вертикаль, а ещё порядочных из себя строят.
ворьё и это норма
Вот компания где можно ничего не заработать kolmar.ru
вообще сведения ТАК не подают. строго с 01.01.2017 по 31.12.2017. с фига ли там по март?
ну и должны быть выложены сведения о доходах и имуществе предшественника, ибо по состоянию на 31 декабря тулеев исполнял обязанности
Ну и врио же.