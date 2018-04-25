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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала оператору связи Tele2 предписание об устранении национального роуминга в срок до 31 мая. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на материалы на сайте регулятора.
В предписании отмечается, что оператор должен за отведенный срок установить и ввести тарифы на экономически обоснованном уровне "на территории, на которой абоненты Tele2 попадают в режим национального роуминга на территории страны, за исключением территории республики Крым и города Севастополя".
Компания ООО "Т2 Мобайл" должна прекратить нарушение пункта 1 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции, которое выразилось в установлении и поддержании монопольно высоких абонентских тарифов в национальном роуминге.
Оператор должен уведомить ФАС о выполнении предписания в течение пяти дней с момента выполнения.
Агентство напоминает, что Tele2 признали нарушителем по делу о национальном роуминге 10 апреля. ФАС признала, что оператор установил монопольно высокую цену на услуги связи в национальном роуминге. При этом в действиях оператора нет нарушений при заключении межоператорских роуминговых соглашений на территории России.
Комментарии
кто уже видел национальный роуминг?!
просто кинули всех абонентов и все, как всегда все обошли спокойно операторы.
теперь приехал в другой регион и там звонки становятся местными, а домой позвонить как межгород!!! будем в поездках тратить еще больше((