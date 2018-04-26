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О чем судятся бывший и новый арендаторы барнаульского парка "Изумрудный"

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Из-за суда парк не откроется на лето 2018 года

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

15 мая 2018 года состоится очередное заседание суда по делу парка "Изумрудный", расположенного в центре Барнаула (проспект Комсомольский, 28). Из-за спора бывшего и нового арендаторов в парке уже второй год будет работать только площадка для прогулок. Аттракционы здесь не запустят, массовых мероприятий не проведут.

Год назад стало известно, что у парка появился новый арендатор — ООО "Лидер". Компания арендует участок земли в 19 гектаров за 3,5 млн рублей в год. Но, несмотря на это, парк остается полузаброшенным.

Предыдущий арендатор — ООО "Парк культуры и отдыха Октябрьский", которое возглавляет известный алтайский бизнесмен Павел Тулин, арендовал площадку с 2002 года. Но в последние годы у него был конфликт с администрацией города, которая пыталась лишить его аренды, из-за чего он не мог развивать парк.

Подробнее об этой ситуации читайте в материале: Яблоко раздора: что будет с барнаульским парком "Изумрудный"?

Павел Тулин до сих пор не демонтировал свое имущество — все аттракционы, установленные в парке. Это бассейн, построенный в 2016 году, металлическая сцена на территории бассейна, ограждение, колесо обозрения, несколько детских каруселей ("Чертово колесо", "Сюрприз", "Колокольчик", детская железная дорога), танцплощадка, киоск мороженого и мангальная, общественный туалет, здание пейнтбола и ряд других объектов. Кстати, власти Барнаула назвали строительство бассейна незаконным, тем не менее объект заработал, хоть и на один сезон.

Осенью прошлого года новый арендатор подал иск в арбитражный суд, чтобы принудить старого арендатора "освободить самовольно занятый земельный участок" .

"Мы хотим, чтобы предыдущий арендатор убрал свое имущество. У нас по договору аренды только земля, все имущество — его. Мы не можем нормально эксплуатировать площадку, передать ее в субаренду или установить свои аттракционы, поскольку не можем распоряжаться имуществом прежнего арендатора", — пояснил корреспонденту портала Amic.ru руководитель ООО "Лидер" Владимир Фишер.

Павел Тулин тоже обратился в суд с иском о признании недействительным договора перенайма земельного участка парка от 14 июня 2016 года, заключенного между двумя ООО — "Парк культуры и отдыха "Октябрьский" и "Лидер". Он просит вернуть себе право аренды.

Суд начал рассмотрение дела именно с иска Тулина. Однако с октября прошлого года заседания постоянно переносятся. Следующее намечено на 15 мая.

Павел Тулин сообщил корреспонденту портала Amic.ru, что он надеется на исход дела в свою пользу. А потому стоимость демонтажа аттракционов, который придется провести в случае поражения, он пока не считал. Впрочем, некоторые аттракционы компания пытается продать.

Больше о ситуации в "Изумрудном" и других лесопарках читайте в проекте Amic.ru "Парки Барнаула".

Пока идет суд, новый арендатор не открывает парковый сезон. Хотя сам парк открыт, здесь можно гулять, кататься на велосипедах, территория в ближайшие дни будет обработана от клещей. Однако никаких развлечений тут не будет все лето.

Но арендатор несет убытки. Большие, около десятка миллионов рублей, точнее Владимир Фишер не сказал.

Читайте также: Бассейн в "Изумрудном" парке Барнаула, возможно, будет демонтирован – Фишер

Впрочем, проект реновации парка до сих пор не готов. В прошлом году им занималась одна компания, теперь — другая, новосибирская.

В 2017 году руководство парка анонсировало создание сценической площадки для проведения праздничных мероприятий, большого детского городка, новых аттракционов, общепита, зеленого лабиринта из живой изгороди, расширение и продление центральной аллеи.

Всё, что сделал новый арендатор в прошлом году, кроме работы над проектом, это очистка территории от мусора и рубка 100 деревьев. Последнее вызвало большой общественный резонанс. Активисты и некоторые депутаты предположили, что это делается для последующего строительства жилого дома или даже домов. По факту рубки было возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Уголовное дело о незаконных рубках в "Изумрудном" возбудили в Барнауле

Владимир Фишер тогда заверил портал Amic.ru, что вырубка никак не связана со строительством и никакого дома на территории парка не будет. Были вырублены старые и аварийные деревья, чтобы на их месте высадить новые ели. Но пока посадок тут не было — ждут завершения судебных тяжб и окончательный проект. В администрации города, а также лично губернатор Алтайского края Александр Карлин заверили, что парк останется парком.

Смотрите фоторепортаж о рубках фотографа Amic.ru: Cтоп разрухе: как в Барнауле приступили к реконструкции парка "Изумрудный"

ООО "Лидер", в свою очередь, продолжает выяснять, законно ли было строительство двух многоквартирных жилых домов (на Ленской, 1в и Сизова, 14,б) близ парка и, возможно, на его территории парка.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.04.2018 08:19
- гость -

Может и к лучшему. Зря только деревья срубили. Был у заброшенного парка свой шарм.

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26.04.2018 09:08
- гость -


26.04.2018 08:19
- гость -
А когда бы трухлявым пнем убило кого-нибудь, вы бы первый закричали караул и требовали наказать "виновных"... Про шарм уже бы точно не вспомнили.

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