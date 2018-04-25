Фото: vk.com
Распространившаяся ранее в Сети запись, на которой мужчина насильно увозит девочку с детской площадки в Сургуте, оказалась социальной рекламой о безопасных дворах. Об этом заявил отец "похищенного" ребенка, пишет РИА Новости, ссылаясь на управление МВД по ХМАО – Югре.
Днем ранее в СМИ и соцсетях появился ролик, в котором женщина оставляет ребенка на детской площадке и уходит. После этого во двор заезжает мужчина, который, игнорируя сопротивление девочки, заталкивает ее в машину и увозит. Запись заинтересовала правоохранителей. По словам источников агентства в полиции и СУ СКР по Югре, при этом обращений в связи с пропажей ребенка не поступало.
Полицейские в ходе оперативных мероприятий смогли установить личность мужчины, который был запечатлен на записи. Им оказался 31-летний житель Сургута, являющийся отцом девочки. В УМВД отметили, что, по его словам, видео — это рекламный ролик.
В ведомстве добавили, что стражи порядка передали материалы по инциденту в следственное управление, следователи примут процессуальное решение.
Отец ребенка отметил, что произошедшее являлось "съемкой рекламного ролика безопасных дворов".
"Это должна была быть серия роликов, на которых происходит нечто шокирующее, но слегка странное. Если вы успели заметить, девочка этого грабителя ужасного умудрилась перекинуть через плечо и нанести даже некоторые увечья, после которых он все-таки утащил ее с собой. Она моя дочь, она знала об этом, снималась в нашем остросюжетном фильме и была не против", — цитирует агентство его слова.
Житель Сургута отметил, что мать ребенка не знала о съемках, но спокойно отнеслась, узнав, что произошло на самом деле.
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