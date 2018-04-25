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Аграрный пессимизм: российские фермеры все меньше верят в рынок

, ИА "Амител"
Индекс развития сельхозтоваропроизводителей ежегодно показывает степень оптимистичности отечественных аграриев

Фото: old.specagro.ru

24 апреля в Барнауле был представлен третий ежегодный Индекс развития сельхозтоваропроизводителей России. Он основан на аналитических данных ВЦИОМ. Опрос был проведен в марте 2018 года среди ведущих агрохозяйств, специализирующихся на растениеводстве. Его участниками стали руководители 100 агрофирм и фермерских хозяйств из 20 субъектов России.

Основная цель исследования – ежегодное измерение степени оптимистичности сельхозпроизводителей, доступности финансовых ресурсов (кредитов) для аграриев, инвестиционных планов, а также понимание того, насколько широко применяются современные методы семеноводства, защиты растений, удобрения, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции.

Результаты свидетельствуют о том, что развитие аграрного сектора от роста перешло к определенной стагнации. В частности, респонденты оценили 2017 год на 3,57 балла из 5, в то время как 2016-й получил оценку 3,89 и был признан самым удачным для аграриев, начиная с 2013 года. Расширение посевных площадей по-прежнему планирует существенная часть хозяйств, но при этом процент таких компаний снизился по отношению к прошлому году с 27% до 24%.

Доля тех, кто рассчитывает на увеличение дохода от реализации сельхозпродукции в этом сезоне, также сократилась. Если в 2017 году доход надеялись увеличить 86% хозяйств, то в этом году таковых оказалось только 67%.

"Признаки торможения, которые были заметны еще в прошлом году, начинают проявляться повсеместно. Снижение ожиданий компаний в части доходности, сокращение доли тех, кто планирует увеличить посевные площади и падение инвестиций – тенденции, которые прослеживаются в исследовании этого года. Эффект от девальвации рубля и политики импортозамещения практически сошел на нет. Отрасль сейчас переходит на новую стадию развития. В нынешний период основной точкой для поддержания роста определенно должен стать курс на расширение экспортного потенциала. От того, удастся ли это российским аграриям или нет, будет зависеть, перейдем ли мы к новому росту или нас ждет некая стагнация. Второй важной особенностью наступающего периода может стать усиление политической нестабильности со стороны мировых аграрно-продовольственных рынков и, соответственно, резкие ценовые толчки извне", – заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

Вместе с тем стоит отметить, что доля респондентов, которые ожидают значительного роста доходов, осталась фактически на уровне прошлого года (35% – 2018 год и 37% в 2017). Также вырос процент тех, кто рассчитывает сохранить доход на прежнем уровне (23% в 2018 в сравнении с 15% в 2017).

Факторы, влияющие на рост доходности, остались неизменными: повышение качества отпускаемой продукции, низкая себестоимость и высокие цены на растениеводческую продукцию. Отпускную цену в этом сезоне рассчитывают повысить 48% опрошенных аграриев. В 2017 году таковых было 58%, что говорит о снижении оптимизма относительно цен на аграрном рынке.

Согласно данным исследования, доступность кредитов впервые за три года возросла. Если в 2016 и 2017 годах 71% респондентов заявили о том, что пользуются кредитами, то в 2018 году этот показатель вырос до 76%. Также увеличился процент компаний, которые пользовались кредитами на закупку семян: 57% в 2018 году и 51% в 2017 соответственно. Тем не менее, существенным образом сократилось количество аграриев, планирующих наращивать инвестиции. В 2018 году увеличивать инвестиции в оборотный капитал планируют 44% (в 2017 году таковых было 62%), в основной капитал – 57% (в 2017 – 71%). В том, что касается внедрения новых методов и технологий, картина в целом остается стабильной: прежде всего агрофирмы планируют внедрять новые подходы в защиту культур – 51%, 49% опрошенных – в удобрения и 48% – в селекцию.

"Очевидно, что период бурного роста достиг пика, и мы переходим на новую стадию, в которой конкурентоспособность и снижение издержек становятся определяющими факторами. Однако экономия бывает разной. Стоит отметить, что российские аграрии научились считать деньги, и даже в нынешних условиях существенная часть компаний продолжает наращивать инвестиции, в том числе и в инновационные системы защиты растений и высокопродуктивные гибриды", — прокомментировал замглавы представительства компании "Сингента" в РФ и СНГ по корпоративным вопросам Андрей Рогов.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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