В Новосибирске пройдет выставка TransSiberia/Translogistica 2018

На выставке TransSiberia/Translogistica можно оптимизировать доставку коммерческих грузов путем прямого контакта с представителями транспортных компаний, в короткие сроки выбрать поставщика с целью приобретения складской техники, коммерческого и пассажирского транспорта.
- Дизельный автопогрузчик KOMATSU FD50AYT-10, шины для спецтехники Solideal и аккумуляторные батареи FAAM со сроком службы более 1700 циклов представит "ФОРКЛИФТ".
- Гидравлику для экскаваторов импортного производства предложит "ГидроПомощь".
- Оборудование, системы фотовидеофиксации и переносной комплекс фиксации ПДД ― VOCORD Cyclops Portable представит "Тринити Телеком".
- Маршрутное такси для перевозки маломобильных пассажиров на базе ГАЗель NEXT и туристический автобус повышенной комфортности на базе Mercedes-Benz Sprinter Classic представит "Луидор".
- Транспортно-логистические услуги предложит "ЮгСибТранс".
- Услуги международной перевозки Россия-Китай, поставки товаров и таможенного декларирования предложит компания "ЗабТЛК".
- Акустические экраны представит компания "Технологии металлообработки".
Одновременно с TransSiberia/Translogistica будет проходить Международный "Сибирский транспортный форум" ― крупнейшее мероприятие транспортной отрасли в восточной части России.
17 мая состоится "День транспортника и грузовладельца" и Биржа контактов грузовладельцев и грузоперевозчиков. Представители производственных и торговых организаций смогут в короткие сроки сравнить и выбрать предложения транспортно-логистических компаний Сибири.
Бесплатный билет для посещения
Организатор — "ITE Сибирь"
место проведения: МВК "Новосибирск Экспоцентр"
Новосибирск, ул. Станционная, 104
Тел. +7 (383) 363-00-63
www.sibtransexpo.ru
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