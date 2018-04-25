Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Прогноз на май текущего года опубликовало Главное управление МЧС России по Алтайскому краю — последний месяц текущей весны обещает быть холоднее нормы на два градуса.
Так, по имеющимся данным, средняя месячная температура воздуха в регионе ожидается на уровне +6…+13 градусов, что ниже нормы на 2 градуса.
"В первой и третьей декадах ожидается повышение температуры воздуха ночью от +1…+6 градусов до +7…+12 градусов, днем от +9…+14 градусов до +15…+20 градусов, местами +25 градусов, во второй декаде – понижение температуры воздуха ночью до -1…+4 градусов, днем до +6…+11 градусов", — говорится в сообщении экстренного ведомства.
Что касается количества осадков, то оно прогнозируется на уровне нормы (25-51 миллиметр, в предгорных районах 52-93 миллиметра).
Дожди различной интенсивности, местами с грозами, а в периоды похолодания и с мокрым снегом, ожидаются в большинстве дней первой декады мая, а также в отдельные дни второй и третьей декад.
Что касается вероятных чрезвычайных ситуаций в регионе в мае текущего года, то главным источником опасности станет вторая волна паводка. Кроме того, для мая характерно осложнение пожарной обстановки в лесах.
"Особенно неблагоприятным периодом ожидаются первая и третья декады мая, когда дневная температура воздуха может достигать +25 градусов", — указывают в МЧС.
Кроме того, в мае ожидается пик активности клещей, а в связи с паводком возможно бактериальное загрязнение воды.
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