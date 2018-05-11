Идеальный пикник: готовимся к поездке на природу

Впереди долгожданные выходные, а это значит, что многие из нас уже находятся в предвосхищении поездки на природу с обильным застольем и морем свежего воздуха и солнца. Однако в суматохе сборов очень легко забыть что-то важное, и тогда долгожданный отдых может быть испорчен. Поэтому давайте вспомним все то необходимое, что следует взять с собой для идеального пикника.

Важные мелочи

Казалось бы, для того, чтобы отдых удался, нужно не так уж много – хорошая погода, приятная компания и отличное настроение. Но каждый, кто хоть раз сталкивался со сборами на пикник, знает, что это мероприятие требует хорошей организации. Так что важно предусмотреть все.

Одежда. Погода в мае неустойчива, поэтому лучше заранее продумать, что из одежды и обуви дополнительно взять с собой. Может пригодиться еще один свитер или, наоборот, легкая футболка. Детский "гардероб" на пикник тоже часто озадачивает мам – нужно ухитриться одеть чадо так, чтобы не было ни холодно, ни жарко. На случай непредвиденных ситуаций, например, если кто-то угодил ногой в воду, лучше взять дополнительную пару носков.

Посуда. Чаще всего на отдых на природе с собой берут одноразовую посуду. Это действительно удобно — достаточно просчитать нужное количество тарелок и столовых приборов с необходимым запасом. В зависимости от того, что вы собираетесь готовить на огне, пригодятся: мангал с шампурами, котелок, барбекюшница. Конечно, не обойтись без ножа (лучше, если их будет два – так будет быстрее готовить), топорика, разделочной доски и штопора.

Для костра. Поездка на природу для многих немыслима без костра. Чтобы не тратить время на поиски хвороста, можно заранее подготовить дрова или древесный уголь. Также пригодится специальная жидкость для розжига, спички или зажигалка.

Спорт и игры. Конечно, пикник для большой компании – это не только обильная трапеза, но и отличная возможность для веселых игр на свежем воздухе. А потому вам точно пригодятся мяч для футбола или волейбола, бадминтон. Можно взять популярные настольные игры. Карты, шахматы или нарды скрасят досуг любой компании. Не забываем и про детей – их любимые игрушки тоже стоит прихватить.

Аптечка. Беспечный отдых не должен стать источником ЧП, однако часто на природе не обходится без небольших травм. Занозу, порез или ссадину на коленке лучше сразу обработать. Обязательно нужно взять антисептик, антигистаминные средства, пластырь и бинт, болеутоляющее.

Что еще нужно взять на пикник? Кроме всего перечисленного, стандартный набор для пикника должен включать средства от насекомых, обычные и влажные салфетки, мешки для мусора (мы же заботимся о природе, правда?), плед или раскладные стол и стулья, корзинку или сумку-холодильник для большей сохранности продуктов.

Праздник для живота

Свежий воздух бодрит и дает разыграться аппетиту. Трапеза на берегу реки или под сенью деревьев делает даже самые привычные блюда особенно вкусными. Конечно, любой выезд на природу – это праздник для живота. Что же нужно взять с собой из продуктов?

питьевую воду и другие напитки в достаточном количестве

соль, сахар, специи, соусы и масло

зелень, овощи и фрукты

домашние заготовки

хлеб и выпечку

сыр

сладости

Центральное место на любом застолье (и пикник не исключение), конечно, занимает блюдо из мяса. И если уж речь идет о пикнике, то идеальным для него будет мясо курицы – вкусный, диетический и неприхотливый в готовке продукт. Куриное мясо действительно сложно испортить. Особенно если оно свежее и качественное – такое, как у марки "Алтайский бройлер", которая уже 10 лет поставляет на рынок Сибири мясо птицы.

Рецепты от "Алтайского бройлера" для пикника – это просто, быстро и очень вкусно:

Шашлык из куриных сердечек

Одну подложку сердечек цыплят-бройлеров (примерно 700 г) помыть и очистить от жира, пленок и трубочек. В миске соединить 1 стакан соевого соуса, 4 ст.л. томатной пасты, 4 ст.л. оливкового масла и 2 ч.л. специй для шашлыка, перемешать. Добавить сердечки в маринад и оставить минимум на 30 минут. Нанизывать сердечки на шампуры и жарить на углях минут 10-15 до готовности. Можно насадить сердечки на деревянные шпажки и обжарить на сухой сковороде.

Шашлык из мяса цыплёнка-бройлера

900 г бедра цыплёнка-бройлера разрезать на небольшие кусочки, добавить соль, чёрный перец и кориандр по вкусу. Очищенные 2 головки репчатого лука нарезать кольцами. Соединить мясо, лук и 200 г майонеза, тщательно перемешать и поставить в прохладное место на 1 час. Пропитанные маринадом кусочки шашлыка надеть на шампуры или выложить на решетку-гриль, жарить на мангале до готовности. Подавать готовое блюдо со свежими овощами.

Жаренные на углях куриные крылышки с лимоном

Мясо тщательно вымыть, выложить в посуду, выжать лимон, добавить соевый соус (в расчете 70-100 мл на кг). Перец и соль по вкусу. Добавить растительное масло (100 мл). Чтобы крылышки были поострее, можно добавить немного красного острого молотого перца. Все тщательно перемешать. Убрать крылышки в холодильник на 3-5 часов. На пикнике выложить их на решетку в один слой, готовить на углях до готовности.

Салат Пеппероната с куриным филе

4 помидора, 3 перца и молодой кабачок вымыть и просушить бумажным полотенцем, нарезать крупными кусочками. Сбрызнуть оливковым маслом и запечь на решетке или гриле, пока кожица не начнет темнеть. Остудить овощи. Куриное филе натереть специями и запекать на гриле в течение 10-15 минут, нарезать на крупные кусочки. С остывших овощей снять кожицу. Репчатый или красный лук нарезать полукольцами. Перемешать все ингредиенты, заправить любым соусом и веточками базилика.

Куриные наггетсы с соусом барбекю

Куриное филе нарезать крупными кусочками, натереть солью. Взбить яйцо в миске. Панировать наггетсы в муке, яйце и сухарях. Обжарить во фритюре до золотистой корочки. Для соуса смешать ½ стакана томатной пасты и столько же апельсинового сока, 1-2 ст.л. соевого соуса. 1 ч.л. меда и ½ ч.л. корицы. Поставить на огонь, довести до кипения, варить, помешивая, около 15-20 минут на среднем огне.

Все эти варианты закусок отлично подойдут для пикника. По вкусу мясо цыплят-бройлеров в качестве шашлыка и ингредиентов для приготовления различных блюд нисколько не уступает "классике" — свинине и баранине. Более того, бройлерное мясо нежное и сочное — ведь оно предназначено для жарки! Слово "broiler" произошло от английского "broil" ("жарить на огне" — прим. ред.). Породы бройлеров в компании "Алтайский бройлер" специально выведены для приготовления их мяса на огне. Найти вкусную и свежую продукцию можно в крупных торговых сетях и точках продаж.

"Алтайский бройлер" — натуральный продукт Алтайского края.

"Алтайский бройлер"

Алтайский край, г. Бийск

ул. Лесная, д. 25

тел. 8 (3854) 30-60-02

e-mail: abroiler@abroiler.ru

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