В ходе заседания был утверждён отчёт о работе региональной гарантийной организации за 2017 год, согласовано внесение изменений во внутренние нормативные документы организации, рассмотрены вопросы о предоставлении поручительств, а также обсуждены перспективные направления работы фонда на 2018 год. Заседание провёл первый заместитель Председателя Правительства Алтайского края Сергей Локтев.

"В 2017 году мы отмечаем рост объемов предоставленных поручительств – в 2,8 раза, а также объемов кредитов, выданных под поручительства – в 1,8 раза. В отчётном году были достигнуты максимальные за 10 лет работы годовые показатели по объему выданных поручительств и кредитов, привлеченных под эти гарантии: предприятиям предоставлено 56 поручительств на сумму 387,7 млн. рублей, объем привлеченных субъектами предпринимательства кредитных ресурсов составил 950,7 млн. рублей", – прокомментировал в своём докладе директор фонда Антон Слободчиков.

Членами Совета Алтайского фонда МСП отмечен существенный прирост портфеля действующих поручительств региональной организации – в 1,6 раза по сравнению с началом года. На начало текущего года объем действующих поручительств составил более 520 млн. рублей. Кроме того, региональная гарантийная организация входит в тройку лидеров на территории Сибирского федерального округа по работе в режиме согарантии с федеральными институтами кредитно-гарантийной поддержки – АО "МСП Банк" и АО "Корпорация МСП". Размер предоставленных поручительств по совместным гарантийным сделкам составил 75 млн. рублей, что позволило предпринимателям привлечь в рамках льготных программ кредитования кредиты в сумме 220 млн. рублей.

В ходе заседания также были согласованы и утверждены нормативные документы Алтайского фонда МСП, унифицированные по стандартам Национальной гарантийной системы. В частности, согласованы новые редакции порядка отбора банков-партнёров и размещения средств в их депозиты и др.

Дополнительно в регламент предоставления поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства включён новый гарантийный продукт "Кооперация". В рамках новации сельскохозяйственные и потребительские кооперативы смогут воспользоваться поручительством фонда в максимальном объёме, при этом для данной категории заёмщиков установлен порядок уплаты комиссионного вознаграждения в рассрочку.

Также на заседании Совета принято положительное решение о предоставлении поручительства Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства индивидуальному предпринимателю Александру Бистерфельду. Он планирует построить комплекс придорожного сервиса на развилке федеральной трассы Р-252 в районе п. Среднесибирский по направлениям Новосибирск и Кузбасс. В рамках создаваемого комплекса будут оказываться услуги общественного питания, услуги СТО, предусмотрена стоянка для автотранспорта.

Данный инвестиционный проект реализуется совместно с ПАО Сбербанк. По сделке планируется предоставление гарантийной поддержки АО "МСП Банк", выдаваемой совместно с поручительством региональной гарантийной организации (согарантия).

В ходе заседания перед региональной гарантийной организацией были поставлены задачи на 2018 год: укрепление взаимодействия с федеральной Корпорацией МСП, в том числе по совместным сделкам, заключение агентского соглашения с "АО МСП Банк" на оказание фондом услуг по привлечению заемщиков-субъектов МСП на кредитование, развитие партнёрства с МФЦ Алтайского края в рамках заключенного Соглашения о взаимодействии, а также увеличение объёма предоставленных поручительств субъектам МСП до 550 млн. рублей.

Справка: Региональная гарантийная организация, созданная Правительством Алтайского края, является участником Национальной гарантийной системы и предоставляет поручительства в размере до 25 млн. рублей. За время ее работы поручительствами обеспечены 617 предпринимательских проектов на сумму 1,9 млрд. рублей, общий размер привлеченных кредитов в экономику края превысил 5,1 млрд. рублей. В настоящее время организация имеет достаточный запас гарантийного капитала для оказания поддержки бизнесу в реализации серьезных инвестиционных проектов – объем его капитализации превышает 640 млн. рублей.

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