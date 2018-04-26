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Холдинг "Алтайлес" бесплатно раздает сеянцы сосен и лиственницы

, ИА "Амител"
Получить их можно 4 мая в рамках акции "Один житель - одно дерево"

Фото: vesti22.tv

Лесная холдинговая компания "Алтайлес" проведет традиционную весеннюю акцию "Один житель — одно дерево" в пятницу, 4 мая. Любой желающий сможет бесплатно получить сеянцы молодых сосен и лиственниц. Подробности сообщили в пресс-службе холдинга.

Посадить сеянцы (молодые деревца, выращенные в питомниках холдинга) можно где угодно: на своем приусадебном участке, во дворе дома, в лесу, в общественном месте.

Раздавать сеянцы будут по адресам:

  • Барнаул, площадь Спартака в 10:00.
  • Камень-на-Оби, на пересечении ул. Ленина и ул. Пушкина в 10:00.
  • Рубцовск, место пока неизвестно.
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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