Четверг, 26 Апрель, 09:24

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы примете участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 61,75
€ 75,33
518459
10°
Обь
341см -12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2018Дорожный ремонт - 2018Марафон Победы
Онлайн-конференция Росводоканала
Новости

Квартиры со свободной планировкой в жилом комплексе "Матрешки"

, ИА "Амител"
Кому из нас не хочется иметь квартиру, не похожую на другие?

Квартиры без внутренних стен, или, как их еще называют, со свободной планировкой, — дань моде, царящей на столичном рынке недвижимости в течение нескольких лет. Такой вариант планировки действительно очень привлекателен, поскольку дает будущим собственникам возможность реализовать любые дизайнерские решения.

Свободная планировка позволяет владельцу квартиры самостоятельно решить, сколько комнат ему потребуется на купленной площади. Таким образом, человек планирует и делает квартиру под свои интересы, учитывая потребности своей семьи, количество детей. Согласитесь, такое преимущество позволяет жить в комфорте.

Инвестиционная Строительная Компания "ВИРА-Строй" реализует квартиры, в том числе и со свободной планировкой, в жилом комплексе "Матрешки".

Однокомнатные студии 62,61 м² и 67,74 м². Они продаются по адресу Балтийская, 99 (1-3 этаж)
Цена за м² — от 38 000 руб.

Ограниченное предложение: всего 6 квартир!

Главным достоинством жилплощади со свободной планировкой является именно возможность выбора количества комнат и дизайна будущей квартиры. Здесь можно сделать все по своему вкусу без необходимости сносить стены, что позволит собственнику существенно сэкономить и время, и деньги. ООО ИСК "ВИРА-Строй" предлагает, к примеру, дизайн-решение по организации пространства в данных квартирах.

Однокомнатная квартира-студия 62, 61 м2               Однокомнатная квартира студия 67,74 м2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В обеих квартирах имеется санузел, выделена кухонная зона, поскольку это зависит от прокладки коммуникаций и определяется еще на стадии проектирования жилого дома. А вот на оставшейся части квартиры будущий владелец может обустроить жилье в соответствии со своими желаниями.

Квартира со свободной планировкой в ЖК "Матрешки" дает владельцу возможность создать свое уютное гнездышко исключительно на свой вкус и предпочтения. А правильная эргономичная планировка позволит рационально использовать всё жилое пространство. 

Покупатель может самостоятельно распределить площади квартиры. Например, спальню совместить с детской, и это станет отличным вариантом для тех, у кого есть дети. Сделать кухню-столовую, соединив ее с гостиной. Возможно, сделать также и кабинет. Кроме того, вы можете сделать комнаты именно такой конфигурации, какой необходимо именно вашей семье. Планировка, осуществляемая согласно своим представлениям об идеальном жилье, позволит сделать проживание удобным и приятным, да и сам процесс планирования пространства принесёт немало положительных эмоций.

Проектное предложение дизайн-решения квартиры с площадью 67, 74 м2

  

 

  













Проектное предложение дизайн-решения квартиры с площадью 62, 61 м2

















По всем вопросам приобретения квартир свободной планировки вы можете обратиться в офис VS-Недвижимость, единственного официального представителя ООО ИСК "ВИРА-Строй" в г. Барнауле, пр. Красноармейский, 75 Б, 3 этаж
тел. 8 (3852) 22-35-10
пн – пт: 09.00-18.00
сб-вс: выходной
Дополнительный офис продаж, офис VS-Недвижимость, по адресу: ул. Балтийская, 95
тел. 8 (3852) 22-35-10, 8-905-927-31-13 – экскурсии
Пн, вт, чт, пт: 09.00 — 20.00;
Ср: 10 – 18.00
Сб: 10.00 — 16.00
Воскресенье – выходной
Проектная декларация на сайте: matreshki-barnayl.ru

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
09:14
Названо имя диктора, который будет работать на инаугурации Путина 1
09:08
15-летняя барнаульская школьница пропала без вести 0
09:00
3,7 тыс. абонентов Алтайского края могут отключить от газа из-за долгов 0
09:00
Что будет, если не платить за воду: онлайн-конференция Росводоканала
Вопросы принимаются с 9-00 до 11-00
08:58
"Весна, мы не успели побыть вместе": в Новосибирске выпал апрельский снег 0
08:43
Заторы в семь баллов образовались на дорогах Барнаула утром 26 апреля 0
08:30
Квартиры со свободной планировкой в жилом комплексе "Матрешки" 0
08:23
Сотрудники "ГАЗ" рассказали в суде о попытке коллеги убить их 1
08:16
Спорткомплекс "ТЕМП" – современные площадки для различных мероприятий 0
08:04
В Новосибирске пройдет выставка TransSiberia/Translogistica 2018 0
08:00
Алтайский фонд увеличил объемы финансовой помощи малому и среднему бизнесу 1
07:50
Холдинг "Алтайлес" бесплатно раздает сеянцы сосен и лиственницы 0
07:45
Отдых близко: майские каникулы с компанией "Авиафлот" 1
07:34
Женщина-мотор: лучшие фото звезды "Форсажа" Джорданы Брюстер 1
07:22
О чем судятся бывший и новый арендаторы барнаульского парка "Изумрудный" 2
07:15
"Де Ниро не ждите": названы главные гости Шукшинского кинофестиваля 4
07:03
Дизайнерскую квартиру в охраняемом доме продают в Барнауле за 6,9 млн руб. 2
06:48
Ежедневник: чем запомнилось в истории 26 апреля 0
06:32
Дорого и не очень: где отдохнуть на майские праздники на Алтае 0
06:17
Похолодание начинается в Алтайском крае 26 апреля 0
06:01
Когда РПЦ получит Барнаульский планетарий и где он появится после 2018 года 1
05:01
Умер народный артист СССР Шухрат Аббасов 0
04:06
Киев открыл набор в "патрульную полицию Крыма" 0
03:03
Дальневосточному леопарду больше не грозит исчезновение 1
02:06
Слепым россиянам из Химок дали возможность потрогать Путина 0
01:03
Киев объявил в розыск около шести тысяч крымских военных 3
00:05
Владимира Преснякова-старшего доставили в клинику Москвы после инфаркта 0
23:58
Доходы московского мэра за минувший год составили 6,5 млн рублей 1
23:31
Старт курортного сбора в Крыму перенесли на май 2019 года 0
23:13
"Нафтогаз" предрек "масштабный конфликт" между РФ и Украиной 1
22:56
Названа страна ЕС с самым большим госдолгом 0
22:34
Депутата горсовета во Львове уволили за публикацию поздравления Гитлеру 0
22:07
Главу службы доставки суши будут судить за отравление 14 новосибирцев 0
21:52
Оперативное командование ДНР обвинило военных НАТО в обстреле Ясиноватой 0
21:25
Российский космонавт сфотографировал Крымский мост с борта МКС 0
21:06
СМИ: российские чиновники вывели миллиарды рублей в офшоры 2
20:48
Порошенко намерен наладить серийное производство ракеты "Ольха" в 2018 году 2
20:28
Изобретателя подлодки Nautilus осудили пожизненно за убийство журналистки 1
20:03
Названа причина инцидента с выпавшим из самолета золотом в Якутске 0
19:46
Бабушка-Трамп: в испанской деревне нашли "сестру-близнеца" главы США 0
19:24
Первый завод по производству картофеля фри открылся в России 2
19:08
Коротко о главном: "Демидов парк", бензин и дело барнаульского планетария
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 25 апреля
18:53
Минтруд заверил, что дефицит бюджета ПФР в 2018 году не скажется на пенсиях 0
18:26
Жителям Европы младше 16 лет запретят пользоваться WhatsApp 0
18:20
ЛДПР призвала назвать проспект Ленина в Барнауле именем Жириновского 9
18:08
Генштаб показал обломки выпущенных по Сирии ракет коалиции 3
18:02
Певица Пелагея станет хедлайнером закрытия Шукшинского фестиваля в Сростках 2
17:49
Серая угроза: в Горном Алтае на отстрел волков выделили 3,6 млн рублей 4
17:34
Роспотребнадзор сообщил о росте качества хлеба в России 0
17:22
Алтайские единороссы объединят руководителей своих фракций в Совет 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.