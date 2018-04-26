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Оргкомитет юбилейного Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" прошел 25 апреля в Барнауле. Судя по предварительному перечню гостей, программа обещает быть насыщенной. В этом году на фестиваль приедет большое количество артистов, писателей, а мероприятия пройдут по всему краю. Программа получилась такой широкой, что не уместилась в три дня. Поэтому некоторые мероприятия стартуют уже 24 июля, а завершится фестиваль на горе Пикет в Сростках 28 июля.

Как сообщила начальник управления по культуре и архивному делу Алтайского края Елена Безрукова, уже есть договоренность с несколькими артистами, которые изъявили желание приехать на Алтай. Среди них — актер Федор Добронравов. 25 июля в Алтайском краевом театре драмы имени Василия Шукшина состоится показ спектакля "Чудики".

В первом действии зрители увидят сценическое переложение рассказов "Чередниченко и цирк", "Космос, нервная система и шмат сала", "Экзамен", "Микроскоп" и "Миль пардон, мадам", во втором – "Верую!", "Приезжий", "Непротивленец Макар Жеребцов" и "Коленчатые валы". Вместе с Федором Добронравовым в постановке задействованы артисты ведущих московских театров: актриса Театра имени Евгения Вахтангова Анастасия Королькова, актер Театра Антона Чехова Иван Добронравов, актер Театра сатиры Александр Чернявский и актриса театра "Сатирикон" Наталья Рыжих.

Среди других гостей — сценарист и режиссер Виктор Мережко, который стал президентом фестиваля. Киновед Валерий Фомин возглавит жюри киносмотра. Также на Алтай прибудут режиссер Юрий Коротков, продюсер Андрей Зайцев, актеры Юрий Беляев и Анатолий Белый. Ведутся переговоры с нашим земляком, автором картин "Зеркало без героя", "72 метра" и "Мусульманин" Владимиром Хотиненко.

На горе Пикет в Сростках выступят артисты Александр Ф.Скляр и певица Пелагея. Переговоры с ними уже ведутся. Писательскую делегацию будут представлять автор романа "Одиночество в Сети", польский автор Януш Вишневский. Вместе с ним на Алтай приедет участник шорт-листа "Большая книга" Андрей Рубанов, поэт Станислав Минаков.

Среди крупнейших мероприятий в рамках Шукшинского фестиваля будет круглый стол на тему развития регионального кино, творческие вечера актеров Анатолия Белого и Федора Добронравова. На площадке Парка спорта Алексея Смертина пройдет "Ночь короткого метра". Там же состоится питчинг сценарных проектов молодых кинематографистов.

Как пояснил представитель комитета по культуре и архивному делу Алексей Бочаров, основная программа будет состоять из 10 фильмов. На сегодняшний день известна только одна картина, которая точно в нее войдет, — режиссерская работа Федора Добронравова "Жили-были". Артист лично представит свой фильм в рамках фестиваля. По остальным картинам сейчас ведется работа. Отбором занимается представитель президента фестиваля Виктора Мережко. Алексей Бочаров отметил, что среди участников не будет громких режиссеров, а ленты все будут соответствовать девизу фестиваля: "Нравственность — есть правда".

"Де Ниро не ждите", — пошутил он.

Более подробная программа и точный список гостей оргкомитет сообщит в мае, уже ближе к дате проведения 20-го кинофестиваля.