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Известная певица, наставник нескольких сезонов шоу "Голос", уроженка Новосибирска Пелагея может стать главным гостем церемонии закрытия юбилейных Шукшинских дней на Алтае, которая пройдет 28 июля на горе Пикет в Сростках.
Такую информацию сообщили на оргкомитете фестиваля. Как пояснил вице-премьер правительства региона Андрей Щукин, сейчас ведутся переговоры с певицей. Скорее всего, она приедет только на закрытие фестиваля. Вместе с ней в концерте примет участие рок-музыкант Александр Ф.Скляр, который выступал в Барнауле 18 марта на Крымском митинге.
Также ожидается визит Виктора Мережко, актеров Федора Добронравова, Анатолия Белого, Юрия Беляева, писателя Януша Вишневского. Более подробную информацию о Шукшинском кинофестивале читайте на Amic.ru в ближайшее время.
Отметим, что праздничные мероприятия пройдут с 25 по 28 июля в Алтайском крае.
Комментарии
Что за понты дешовые у АМИКа
Трудящиеся давяться дерьмищем из импртозамещения
А ваш писатель хедлайнером сибирскую бабёшку обзывает???
а что такое хэдлайнер?