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Дорого и не очень: где отдохнуть на майские праздники на Алтае

, ИА "Амител"
Мы составили топ мест, где можно отдохнуть на майские праздники в Алтайском крае

Россиян ждут четыре выходных дня. Синоптики на первые дни мая обещают довольно теплую погоду. Если у вас нет желания проводить праздники в городе, а в огороде вам делать нечего, уезжайте куда-нибудь подальше. Желательно в предгорные районы края или в Горный.

Мы составили топ мест, где будут рады путешественникам и где точно понравится туристам. Не забыли и про цены. Спойлер: отдых вполне себе по карману.

Телецкое озеро

Если нет срочных дел в городе, отправляйтесь куда подальше. Например, на Телецкое озеро. В Горном Алтае уже начался туристический сезон. Многие базы открылись для туристов. На сайтах уже осталось не так много дешевых предложений. Минимальная стоимость проживания за три дня составляет 3 тыс. рублей. И количество мест стремительно уменьшается.

Средняя стоимость проживания составляет 5,5 — 7,5 тыс. рублей за три дня. Иногда в стоимость входит завтрак. Чем выше уровень комфорта номера, тем, соответственно, дороже проживание.

Стоимость отдыха также зависит от питания. Если обедать, ужинать и завтракать вы собираетесь в кафе или ресторане, то цена будет выше.

Нет смысла описывать потрясающую природу Телецкого. Его точно лучше хотя бы один раз увидеть, чем постоянно о нем слушать или читать.

Белокуриха

Это, пожалуй, самый популярный курорт Алтайского края. К красивой природе прибавьте качественный сервис и разнообразный досуг, и у вас не будет вопросов, почему туристы так любят Белокуриху.

В городе работает несколько бассейнов, в том числе и на минеральной воде. Есть SPA-центры и специально проложенные в горной местности дорожки с определенными углами наклона — терренкуры.

Также среди местных достопримечательностей — гора "Церковка" высотой 800 метров. До вершины можно добраться по канатно-кресельной дороге за 20 минут.

Стоимость отдыха напрямую зависит от места проживания. В среднем стоимость суток в двухместном номере начинается от 2000 рублей. Кроме того, можно снять квартиру у местных жителей. Таким образом можно неплохо сэкономить.

В Белокурихе работает множество ресторанов и кофеен, цены нельзя назвать низкими.

"Бирюзовая Катунь"

Расстояние от Барнаула до особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" составляет 228 километров.

Стоимость проживания составляет в среднем 2000 рублей в сутки. Однако есть номера и дешевле, смотря как искать. Можно снять номер в отеле или гостинице от 2100 рублей в сутки. Дома стоят дороже.

К услугам туристов немаленький спектр развлечений, природа уже почти Горного Алтая и потрясающие виды. Здесь есть знаменитые Тавдинские пещеры, которые расположились на левом берегу Катуни. Протяженность скал с пещерами вдоль берега составляет около 5 км. Недалеко от пещер расположена уникальная Тавдинская арка. Это остаток свода карстового туннеля или пещеры, имевший первоначально вид широкого моста.

Что касается питания, то ничего нового: выбираете рестораны или кафе, стоимость одна, готовите сами — экономите.

Манжерок

Туристический комплекс "Манжерок" особо любим туристами зимой, когда можно кататься на горнолыжных склонах. Однако здесь есть чем заняться весной и летом.

Туристы любят музей "Перевернутый дом". Еще можно взять напрокат квадроциклы, отправиться на экскурсию, а детей сводить на аттракционы. Само озеро Манжерокское считается памятником природы.

В "Манжероке" расположен гостиничный комплекс, рассчитанный на 117 мест. Стоимость двухместного номера начинается от 2700 рублей. Можно также остановиться у местных жителей.

Колывань

Это совсем в другую сторону. Колывань любят за уникальную природу. Здесь находится Камнерезный завод имени Ивана Ползунова, куда приезжают путешественники со всей России и даже мира. Туристы могут посетить цеха, которым уже более двух сотен лет, и посмотреть, как работают современные мастера.

Также к посещению обязателен Колыванский музей истории камнерезного дела. В экспозиции можно увидеть монеты 1745-1755 годов, образцы камней и работы камнерезов: от уникальной камеи "Родомысл", созданной в XIX веке, до современной уменьшенной в 10 раз копии Царицы ваз.

Жить можно у местных жителей или в туристическом комплексе. Год назад цена за проживание начиналась от 2 тыс. рублей в сутки.

Стоимость отдыха зависит напрямую от ваших желаний и возможностей. В среднем отдых обойдется в 8 тыс. рублей на двоих. 

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Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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