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Отдых близко: майские каникулы с компанией "Авиафлот"

, ИА "Амител"
Не за горами два главных весенних праздника - 1 мая и День Победы, а это время долгожданных майских каникул

Многие семьи заранее готовятся к майским каникулам, размышляя, где и как их провести. 

А кто-то еще в процессе выбора — посвятить себя ремонту,  открытию  дачного сезона  или всё же полноценно отдохнуть и набраться сил. Майские каникулы с компанией "Авиафлот" – это, пожалуй, самые востребованные, популярные и доступные для всех предложения по турам и авиабилетам.

Волшебное время у моря, веселье и отдых в Горном Алтае, прогулки на побережье в Сочи или впечатляющие экскурсии в Москве – всё зависит от ваших пожеланий.

Крупнейшая туристическая компания "Авиафлот" рекомендует спланировать отдых прямо сейчас и заменить слово труд из традиционного "Мир! Труд! Май!" на отдых. Ведь он наверняка заслужен - напряженной работой и трудовыми успехами, а май 2018 – отличное время для отдыха.

1. Горный Алтай – 3 050 руб./чел.  Выезд  29.04. на 3 дня. Туристический комплекс "Талда"
2. Крым – 25 050 руб./чел. Вылет 09.05. на неделю, отель "ЭКО ВИЛЛАДЖ"
3. Турция – 24 000 руб./чел. Вылет 08.05. на 9 дней, отель Klas Dom Hotel 4*, питание "все включено"
4. Сочи – 28 700 руб./чел. Вылет 01.05. на неделю, отель "Бархатные сезоны".

Рассчитать или оформить пакетный тур с перелетом, проживанием и питанием можно в компании "Авиафлот"  24 часа в сутки и 7 дней в неделю, просто позвонив по номеру (3852)22-66-66. А также на сайте компании "Авиафлот" есть удобная система поиска путевок, которая помогает оперативно получить варианты туров, исходя из запросов клиента. Для этого необходимо отправить заявку, после которой сотрудники группы компаний "Авиафлот" подберут несколько вариантов поездки, исходя из пожеланий клиента. 


Группа компаний "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае.
"Авиафлот" – один из лидеров по продаже авиабилетов более 20 лет.
По результатам работы туристическая компания "Авиафлот" вошла в "ТОП 100 лучших туристических компаний" России.
Сайт: www.aviaflot.ru
Телефон: (3852) 22-66-66

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.04.2018 08:08
Санёк

Чем в Крыму лучше чем в Турции, путевка ведь дороже?)))

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