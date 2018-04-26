Ситуация вокруг передачи здания Барнаульского планетария приходу Кресто-Воздвиженской церкви начинает все более напоминать тупик. Помещение по адресу: Сибирский проспект, 38 должно быть освобождено к концу 2018 года, однако место, куда можно переселить планетарий, пока так и не подобрано. Если быть более точным, то практически наверняка это будет здание бывшего кинотеатра "Родина" на проспекте Ленина. Правда, занять его удастся не ранее осени 2019 года.

Напомним, решение о том, что планетарий (общей площадью 275,6 кв. м) и земельный участок под ним (2787 кв. м) передадут РПЦ, было принято администрацией Барнаула еще в 2014 году. В этом здании ранее размещалась церковь "во имя Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня".

Предполагалось, что до 1 июля 2018 года должна завершиться работа по подбору нового здания либо по выбору земельного участка для строительства планетария. За прошедшие годы данная тема активно обсуждалась в СМИ. Вариантов городскими чиновниками, а также руководством планетария было названо несколько. В их числе — ДК "Трансмаш", кинотеатр "Родина", бывший ТЮЗ, площадка на территории парка Центрального района, а также участок в излучине Барнаулки на улице Приречной, напротив Речного вокзала. Впрочем, от строительства решили отказаться по финансовым соображениям.

Таким образом, выбор пал на "Родину". Напомним, что это здание большинство арендаторов покинуло зимой 2016-2017 годов. Площади "Родины" позволяют разместить интерактивный музей астрономических и астрофизических явлений и Музей космонавтики, а над административной частью кинотеатра вполне возможна установка обсерватории.

Однако в 2017 году здание "Родины" передали театру кукол "Сказка", который некоторое время назад лишился своего дома и вынужден был "ютиться" в ДК "Моторостроителей". В "Родине" театр будет находиться до того, пока не построят новое здание на улице Пушкина. Ориентировочно, это произойдет к сентябрю 2019 года. Таким образом, около 8 месяцев планетарию придется подождать. Плюс еще некоторое время понадобится на перепрофилирование здания бывшего кинотеатра.

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Вариантов дальнейшего развития событий в этом случае всего два. Планетарию остается либо не работать с января 2019 года и ждать заезда в "Родину", либо постараться найти компромисс с церковью. Учитывая, что Барнаульский планетарий — единственный в крае, а также его социальную роль и общее количество посетителей в год (около 60 тысяч, в большинстве своем дети), РПЦ могла бы немного повременить с реституцией.

Пока, согласно постановлению администрации города, право оперативного управления на здание планетария должно быть прекращено к 1 декабря, а право пользования земельным участком - к 31 декабря. На фоне неоднозначной ситуации с передачей планетария церкви сейчас в Барнауле идет судебный процесс над руководителями учреждения культуры. Их обвиняют в нарушении авторских прав.

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Здание, в котором ныне расположен планетарий, первоначально являлось Кресто-Воздвиженской церковью при одноимённом загородном кладбище. В январе 1902 года Барнаульская городская Дума приняла решение о строительстве каменного православного храма на Московском тракте и утвердила попечителем над стройкой купца первой гильдии Сухова, ранее являвшегося городским головой. Строительство велось на пожертвования граждан по проекту архитектора Бодунова. Храм был освящён в 1909 году.

В 1920 году Кресто-Воздвиженская церковь превращена в приходскую. В 1932 году решением Западно-Сибирского крайисполкома храм был закрыт, а здание передано под избу-читальню районной библиотеки. Тогда же было принято решение о закрытии кладбища и превращении территории в сад культуры и отдыха имени Ударников. Первоначальный интерьер утрачен, а на западном фасаде заложен оконный проём. В 1950 году разобраны глава и барабан купола церкви. В том же году здесь начинает работу планетарий.