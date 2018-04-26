Фото: журнал "Автограф"

Первый этап реставрационных работ на объектах Барнаульского сереброплавильного завода может начаться уже в 2018 году. Речь идет о незначительных подготовительных работах. Основной этап реновации может начаться в 2019 году после получения всех необходимых документов, сообщил Amic.ru барнаульский архитектор Александр Деринг. Для начала необходимо провести публичные слушания по проекту, согласовать зоны охранной территории и получить разрешение на реставрацию памятников.

Между тем на сайте города Барнаула появилась информация о назначении публичных слушаний по проекту туристического кластера Барнаула. Заявителем, как и осенью прошлого года, выступает ООО "Матч", которое выкупило территорию "Спички". Сами публичные слушания пройдут 29 мая 2018 года в 11:00 (регистрация до 10:45) по адресу: улица Ползунова, 37.

Александр Деринг в социальных сетях уже выложил первый кирпич для реставрации "Спички". Его отформовал Мерей Кокорин под руководством Дмитрия Драченина. Он ждет сушки и обжига. Кирпичи изготавливают в Павловске, и они будут использоваться при реновации территории "Спички".

Напомним, что новым собственником исторического комплекса стала компания "Матч". Владельцы завода уже заявили, что часть территории и объектов планируется сделать коммерческими. При этом новые собственники подчеркнули, что намерены соблюдать и социальные интересы.

Как ранее рассказывал Александр Деринг, занимающийся разработкой проекта реновации территории сереброплавильного завода в Барнауле, собственниками пока не принято решение о строительстве на его территории коммерческих объектов или гипермаркета.

По словам архитектора, для того, чтобы был решен вопрос о строительстве коммерческих зданий, должна быть сформирована четкая граница территории исторического объекта. Это очень сложный вопрос. Также есть проблема с гидрологией. Из-за возможного подъема уровня воды в этой части Барнаула, вероятно, крупные торговые сети могут и не захотеть возводить свой объект. Точно пока одно — сереброплавильный завод должен стать драйвером для привлечения туристов в исторической части города.

Ожидается, что широкой общественности проект реновации объекта будет представлен к началу строительного сезона в 2018 году. Когда будет утверждена окончательная концепция, собственники приступят к ремонтным работам. Первый отреставрированный объект можно уже ожидать в 2019 или 2020 году.