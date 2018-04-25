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Генштаб показал журналистам обломки крылатых ракет, которые были выпущены по Сирии силами коалиции во главе с Соединенными Штатами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на специалиста ведомства в области противовоздушной обороны Сергея Безногих.
По его словам, на выставке были представлены "элементы крылатых ракет морского базирования производства США "Томагавк" и крылатые ракеты воздушного базирования производства Англии и Франции SCALP и Storm Shadow".
Безногих отметил, что были показаны не только части самих ракет, но и их двигательных установок и элементной базы - космической радионавигационной системы.
Специалист ведомства подчеркнул, что хорошее состояние элементов и отсутствие очагов возгорания говорит о воздействии именно средств ПВО на крылатые ракеты. "Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО", — добавил он.
Напомним, Америка, Великобритания и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по Сирии, атакуя, согласно их заявлениям, правительственные объекты, использующиеся для производства химоружия. Всего силы коалиции выпустили 105 ракет. Они утверждали, что все ракеты достигли назначенные цели.
При этом в Генштабе РФ опровергли эти данные, заявив, что цели достигли не более 22 ракет. Сирийская армия воспользовалась для отражения атаки комплексами ПВО С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела".
Российское министерство обороны представило обещанные доказательства того, что часть американских ракет сирийцы сбили. Это — остатки тех самых "хороших, новых и умных" ракет от Трампа. pic.twitter.com/ls0FWqKBEC— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 25 апреля 2018 г.
Комментарии
Продублирую тут, а то та ветка иссякла:
Поцеры, а вы что не пляшете? МОРФ наконец-то обломки ракет показал! Правда, набралось их как-то негусто, на один не очень длинный стол. И обломки весьма фрагментированные, но уже хоть что-то! С победой вас, ватаны!
А тебе сколько надо? Есть парочка целых? Предъявленных обломков достаточно, чтобы видеть, что как минимум несколько КР были сбиты, т.е. заявления США, что ни одной не сбито 14 апреля ложь.
Поди прицеп Вовкин разобрали
похоже у тесленка помешательство. все отработанная туалетная бумага.