ЛДПР призвала назвать проспект Ленина в Барнауле именем Жириновского

Активисты молодежного отделения ЛДПР потребовали, именно такую формулировку дает пресс-служба партии, переименовать главный барнаульский проспект Ленина в проспект Жириновского и поставить в центре города памятник ему.
"Ленин – это очень спорный исторический персонаж, который привел страну к огромным потерям. Достойна ли главная городская артерия называться его именем? А Владимир Жириновский – это деятель, на счету которого более 300 по-настоящему важных и полезных для народа законопроектов. Человек, который помог очень многим жителям России!" - пояснил заместитель координатора регионального отделения ЛДПР по работе с молодежью Захар Торычев.
Такое заявление в партии сделали в день рождения лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В среду, 25 апреля, ему исполнилось 72 года. В этот день активисты молодежного отделения ЛДПР провели в Барнауле два пикета: с требованием переименовать проспект им. Ленина в проспект им. Жириновского и поставить в центре города памятник политику.
Комментарии
Дом стоит а крыша едет
Балабол и больше ничего
На проспект он не тянет, а Жириновский тупик, пожалуй, да.
Да пусть какую нибудь улочку назовут)))