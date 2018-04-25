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Принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp, в котором, по данным на январь, было зарегистрировано свыше 1,5 миллиарда человек, повысит минимальный возраст для своих европейских пользователей. Теперь зарегистрироваться и использовать приложение могут лица, достигшие 16 лет, а не 13, как ранее, пишет РБК, ссылаясь на Reuters.
По словам представителей мессенджера, данная мера поможет WhatsApp соблюдать принятые в компании новые правила конфиденциальности данных, вступающие в силу в мае.
Агентство отмечает, что для их реализации WhatsApp при согласовании новых условий оказания услуг и политики конфиденциальности будет просить своих европейских пользователей подтвердить, что им уже исполнилось 16. В случае, если окажется, что пользователь не достиг требуемого возраста, согласиться с правилами и требованиями мессенджера от его имени сможет родитель или опекун.
При этом подчеркивается, что неясно, как будет проверяться соблюдение данной меры.
Отмечается, что Facebook использует в отношении подростков в возрасте от 13 до 15 лет совершенно иной подход, чтобы соответствовать европейскому закону о регулировании защиты данных. В частности, соцсеть просит их родителя или опекуна дать детям разрешение обмениваться информацией на платформе. Иначе данная категория пользователей видит неполную версию страниц в соцсети и не может пользоваться всеми дополнительными функциями и предложениями, которые предоставляются Facebook взрослым пользователям.
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