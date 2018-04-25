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Дефицит бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР) в размере 256 миллиардов рублей в 2018 году носит технический характер и не скажется на выплате пенсий и пособий. Об этом в среду, 25 апреля, заявила пресс-служба министерства труда и соцзащиты, передает ТАСС.
Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован документ, в котором говорилось, что дефицит бюджета Пенсионного фонда в текущем году составит 256,8 миллиардов рублей. Ранее предполагалось, что он будет равен 106,6 миллиарда рублей.
"Поправки в бюджет Пенсионного фонда России носят технический характер. Бюджет ПФР — как текущий, так и с учетом предлагаемых изменений — сбалансирован по доходам и расходам. Кроме того, объем трансферта из федерального бюджета даже сокращается", — сказали в пресс-службе, подчеркнув, что обязательства по выплате пенсий и пособий выполняются и будут выполнены.
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